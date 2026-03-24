Večeras se ne vraćamo samo u prošlost, večeras se vraćamo u noć koja je zauvek promenila jedan narod. Bio je 24. mart 1999. godine, sirene su presekle tišinu večeri, a nebo iznad tadašnje Savezne Republike Jugoslavije pretvorilo se u front. U 19:45 počeli su vazdušni udari koji će trajati 78 dana bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, protiv jedne male zemlje. Te noći nisu gađane samo vojne mete, rušeni su mostovi, bolnice, škole, medijske kuće, lomili su se životi. Stradala su deca. Najmlađa žrtva imala je svega dva meseca. Stradali su radnici, vojnici, civili, ljudi koji nisu birali rat, ali su ga doživeli. Danas posle toliko godina, sećanje ne bledi, ne bledi zvuk sirena, ne blede slike razorenih gradova, ne blede imena onih kojih više nema. Ovaj datum nije samo istorija, on je rana i opomena, zavet da se ne zaboravi. Jer narod koji zaboravi rizikuje da mu se ponovi, a narod koji pamti čuva dostojanstvo.