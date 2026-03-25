Sjedinjene Američke Države na čelu sa Donaldom Trampom su Iranu, preko Pakistana, dostavile listu od 15 zahteva. Ova vest ne potiče od zvaničnika, već od dva neimenovana izvora CNN, koji navode da se među 15 tačaka za prekid sukoba nalaze - ograničenja iranskih odbrambenih kapaciteta, prekid podrške militantnim grupama u regionu i priznanje prava Izraela na postojanje. Tramp je rekao da Iran želi da postigne dogovor. “I mi bismo voleli da postignemo dogovor. Sastanak će se održati vrlo, vrlo uskoro", naveo je Tramp. U američkim medijima se navodi da postoji predlog da Pakistan do kraja ove nedelje bude domaćin sastanka između SAD i Irana, a u izraleskoj štampi da je 9. april datum, za završetak rata. Koliko je to moguće? Ko donosi krajnju odluku? Šta su uslovi za prekid rata?