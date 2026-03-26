Svakoga dana od 28. februara kada su SAD i Izrael napale Iran, svet dobija dokaze da je najtačnija tvrdnja da u svakom ratu prva strada istina.

Poruke koje dolaze iz Teherana i Vašingtona toliko su oprečne da gotovo sve treba uzimati sa rezervom, a da čak i zvanične izjave često treba tretirati kao svesne dezinformacije.

Donald Tramp tvrdi da su ostvareni ciljevi i da Iran gotovo moli da se rat prekine, ali da to Iranci ne smeju da priznaju. Zvaničnici Teherana izričito poručuju da neće pregovarati dok se ne ispune njihovi uslovi.

Možda planirani potezi govore više od reči – Pentagon razmatra da preusmeri oružje namenjeno Ukrajini na Bliski istok, jer rat u Iranu iscrpljuje neke od najvažnijih vojnih zaliha američke vojske.

Tema Usijanja je rat na Bliskom Istoku:

Boško Jakšić, novinar

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu

Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku