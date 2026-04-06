Turski tok ili kako se često naziva balkanski krak ovog gasovoda, jedna je od ključnih energetskih arterija u ovom delu Evrope. Ovaj gasovod doprema ruski prirodni gas preko Turske, Bugarske i Srbije do Mađarske i dalje ka centralnoj Evropi. Njegov značaj je ogroman, kroz Srbiju prolazi oko 402 kilometra trase, sa kapacitetom od oko 15,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje, što direktno utiče na energetsku stabilnost ne samo Srbije, već i šireg regiona. U slučaju prekida, posledice bi bile dramatične, praktično bi došlo do potpunog nestanka gasa i ozbiljnih ekonomskih i bezbednosnih potresa.

Upravo zato, vest o pokušaju diverzije na ovom gasovodu kod Kanjiže podigla je uzbunu na najvišem nivou. Juče su u blizini gasovoda pronađena dva ranca sa eksplozivom razorne moći, ukupne težine oko četiri kilograma, sa pratećom opremom za aktiviranje. Akcijom vojske i policije potencijalna katastrofa je sprečena. Istraga, međutim, otvara mnogo više pitanja nego što daje odgovora. Bezbednosne službe ukazuju na mogućnost organizovanog pokušaja diverzije, čak i uz sumnju da je izvršilac mogao biti deo migrantskih grupa sa vojnom obukom. Istovremeno, politička dimenzija događaja dodatno komplikuje sliku, incident se dogodio uoči važnih izbora u Mađarskoj, što je pokrenulo spekulacije o mogućim geopolitičkim motivima i čak teorijama o „lažnim operacijama“. Reakcije iz regiona bile su brze i oštre, mađarski premijer Viktor Orban sazvao je hitan sastanak Saveta za odbranu, dok su najave o dodatnom obezbeđivanju gasovoda ukazale na to koliko je ovaj incident shvaćen ozbiljno, ne samo kao bezbednosni, već i kao strateški problem. Pojedini zvaničnici otišli su i korak dalje, ocenjujući ovaj događaj kao potencijalni napad na energetski suverenitet država.

Da li pokušaj diverzije na Turskom toku predstavlja izolovan bezbednosni incident ili signal početka ozbiljnijih hibridnih pretnji u regionu?

Ko ima najveći interes da destabilizuje energetske tokove Balkana i da li iza ovakvih događaja stoje države, parapolitičke strukture ili neformalni akteri?

Koliko su Srbija i region zaista spremni da zaštite kritičnu infrastrukturu u uslovima rastućih geopolitičkih tenzija?