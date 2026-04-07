Rat između Izraela i Irana ušao je u 39. dan i sada je jasno, više se ne govori o sukobu, već o ultimatumu! Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump postavio je vrlo konkretne zahteve Teheranu. Pre svega hitno otvaranje Ormuskog moreuza, koji je ključna tačka za svetsku trgovinu naftom, uz to Vašington traži da Iran odustane od nuklearnog programa, preda zalihe obogaćenog uranijuma, ograniči balističke rakete i prekine podršku svojim saveznicima u regionu. Ukoliko Iran ne pristane Tramp je zapretio direktnim napadima na iransku infrastrukturu: mostove, elektrane i ključne energetske objekte. Retorika ide toliko daleko da se govori o „uništenju civilizacije“ ako se zahtevi ne ispune. Rok ističe za tačno 7 sati.

Odgovor Irana je jednako tvrd i potpuno suprotan! Teheran odbija američke zahteve i postavlja sopstvene uslove: momentalno ukidanje sankcija, ratne odštete, garancije da će sukob biti trajno okončan, ne privremeni prekid vatre, kao i kontrolisani režim plovidbe kroz Ormuski moreuz pod njihovim uslovima. Iran jasno poručuje da nema pregovora pod pretnjama i nema kapitulacije. U međuvremenu, pretnje prerastaju u akciju. Američki i izraelski udari već pogađaju ključne ciljeve u Iranu, dok Teheran uzvraća i upozorava na „mnogo razorniji odgovor“ ako napadi budu nastavljeni. Dakle, više ne govorimo o pregovorima već o sudaru dva potpuno suprotna zahteva, bez ijedne tačke preklapanja.

Da li su američki zahtevi uopšte bili postavljeni kao osnova za dogovor ili kao priprema za vojnu eskalaciju?

Može li Iran realno da izdrži pritisak i odgovori bez širenja rata na ceo region?

Da li je trenutak za diplomatiju već propušten i da li svet ulazi u otvoreni sukob velikih sila?

gosti "Usijanja":

Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku

Branimir Đokić, spoljnopoliticki komentator

Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku