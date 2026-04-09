Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović potpisala je ugovore sa predsednicima dve opštine, Ćićevac i Petrovac na Mlavi, povodom izgradnje kvartovskog parka u cilju turizma i unapređenju putne infrastrukture.

Ministarka je istakla da je njeno resorno ministarstvo potpuno posvećeno izgradnji infrastrukture u manje razvijenim opštinama sledeći politiku Aleksandra Vučića.

- Ministarstvo privrede je posebno okrenuto ka ulaganjima i kada je u pitanju podizanje kapaciteta u industrijskim zonama i turističke infrastrukture. Odobrili smo sredstva za ova dva važna projekta, koja su usmerena na održivost turističkih kapaciteta - navela je Mesarovićeva.

Kako je naglasila, preko 35 miliona dinara izdvojeno je kada je u pitanju opština Ćićevac i preko 49 miliona za održavanje putne strukture kada je u pitanju opština Petrovac na Mlavi.

- U slučaju opštine Ćićevac 100 odsto sredstava finansira Ministarstvo privrede, a Petrovac na Mlavi u više naseljenih mesta sufinansiramo projekat, oko 15 miliona dinara će izdvojiti sama lokalna samouprava iz svog budžeta. Borimo se za dalji razvoj insfrastrukture. U opštini Ćićevav ćemo urediti veću površinu koja će doprineti razvoju turizma, ali i kvalitetniji život našim građanima i mališanima - rekla je ministarka.

Foto: Ministarstvo privrede

Istakla je da se početak radova očekuje nakon sprovedene procedure koja je obavezna u skladu sa zakonima i javnim nabavkama, te pozvala da obe opštine raspišu što pre javnu nabavku i izaberu izvođača.

- Verujem da u naredna dva meseca možemo imati radove. U obe opštine ću obići te radove, forsirati da budu u skladu sa rokovima. Oba projekta će se završiti ove godine. U mnogome izgradnja turističke infrastrukture podiže vidljivost opštine, kvalitet usluge i sadržaja. A onda smo primetili da raste uslužna delatnost. Zamoliću predsednika opštine Petrovac na Mlavi da me odvede u svako naseljeno mesto gde će biti radovi, da razgovaram sa građanima. Nama su naši građani najbitniji, to je imperativ politike Aleksandra Vučića i SNS na čelu sa Milošem Vučevićem- zaključila je ministarka.