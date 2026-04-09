Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon razgovarao je danas u Beogradu sa studentima master studija prestižnog francuskog Univerziteta Sorbona iz Pariza, koji u Srbiji borave u okviru studijskog putovanja posvećenog temi „Nasleđe, pamćenje, identitet“.

Foto: Marko Petrović

„Važno je da studenti dođu u Srbiju i upoznaju je kroz lično, neposredno iskustvo. Studentska putovanja ostaju duboko urezana u pamćenje i često oblikuju način na koji mladi ljudi doživljavaju svet. Zato smo se trudili da ih dočekamo na najlepši mogući način i verujemo da će njihov boravak ovde biti nezaboravan. Danas nam dolaze studenti sa Sorbone, a u prethodnom periodu smo imali studente i sa Harvarda, i iz Afrike i mnogih drugih delova sveta. Na taj način se stvara mreža ljudi koji su Srbiju upoznali i zavoleli“, istakao je Gujon.

Tokom susreta, studenti su se upoznali sa radom Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, kao i sa brojnim inicijativama i projektima usmerenim na predstavljanje Srbije u svetu kroz njeno bogato kulturno nasleđe.

„Srbija je zemlja koja svoje nasleđe ne posmatra kao daleku prošlost, već kao temelj na kome gradi budućnost. Čuvajući kulturu, tradiciju i identitet, utemeljen u vrednostima hrišćanske civilizacije, ona ostaje verna sebi, a istovremeno otvorena prema svetu i savremenim izazovima. Upravo u toj ravnoteži između očuvanja sopstvenog identiteta i modernog razvoja leži njena snaga, jer čuvanje identiteta nije prepreka napretku, već njegov preduslov“, zaključio je Gujon.

Studenti sa Sorbone u Srbiji borave na incijativu Ane Tešan, profesorke francuskog jezika iz Užica. Tokom studijske posete Srbiji, studenti će boraviti u Beogradu, Užicu i Zlatiboru. Univerzitet Sorbona iz Pariza jedan je od najprestižnijih francuskih univerziteta u oblasti humanističkih i društvenih nauka sa više od 17.000 studenata iz celog sveta.