RUSIJA OBJAVILA UZNEMIRUJUĆU MAPU: Evropske države koje proizvode dronove za Ukrajinu označili su kao legitimne mete - Ko je u opasnosti?
Stigla je nova pretnja iz Rusije. Ministarstvo odbrane Ruske Federacije objavilo je mapu u kojoj su označene evropske države kao legitimne mete, odnosno pogoni koji proizvode dronove i drugu opremu za rat u Ukrajini.
Na spisku koji se odnosi na potencijalni udar ruskih oružanih snaga je 12 evropskih država, a zamenik šefa Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev je rekao da će udari biti u zavisnosti od toga šta sledi. Dodao je ironično: “Mirno spavajte, evropski partneri".
Gosti Usijanja:
prof. dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu
Srbislav Filipović, politički analitičar
Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig