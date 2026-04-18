Na punktu Merdare uhapšen je S. R, osumnjičen za navodno učešće u događajima u Banjskoj 2023. godine, saopštilo je tužilaštvo u Prištini.

Kako se navodi, reč je o osobi koja se sumnjiči za "teška krivična dela", uključujući "dela protiv bezbednosti i ustavnog poretka" na Kosovu i Metohiji. Po nalogu tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

Tužilaštvo nije saopštilo više detalja, dok je ministar unutrašnjih poslova u Prištini Đeljalj Svećlja naveo da je uhapšen Stefan Radulović, koga je označio kao "osumnjičenog teroristu".

Do oružanog sukoba u Banjskoj kod Zvečana došlo je krajem maja 2023. godine, kada su se sukobili pripadnici policije i grupa Srba. U tom događaju poginuo je jedan policajac, kao i trojica Srba iz naoružane grupe.

Do sada su uhapšena trojica Srba kojima se sudi u Prištini, dok se na optužnici nalazi još 42 osobe koje su, kako se ističe, nedostupne pravosudnim organima.

Kurir Politika/RTS

Kosovo i Metohija
Aljbin Kurti
Kosovska policija