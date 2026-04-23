VANDALIZAM NAD PRAVOSLAVNOM CRKVOM U ZAGREBU: Za Srbiju je bolan napad na svetinju, u Hrvatskoj se o tome malo priča. Šta motiviše vandale?
Pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg na Cvetnom trgu u Zagrebu u Hrvatskoj bila je meta vandala.
Svetinja je napadnuta oko 3 sata u noći između srede i četvrtka, razbijen je vitraž star oko stotinu godina, a stolice iz obližnjeg kafića su donete do crkvenog dvorišta i razbacane su oko crkve i ulaza. Možda bolnije i perfidnije od ovog konkretnog vandalizma je mržnja prema Srbima i pravoslavlju koja se potpiruje godinama unazad.
Posebno paradoksalno je što pojedini hrvatski mediji, koji se svakodnevno i pasionirano bave dešavanjima u Srbiji, bistreći srpsku politiku čak do lokalnih izbora u Kuli i Bajinoj Bašti, ovaj skandalozan čin u hrvatskoj prestonici skoro da nisu ni primetili.
Dugo se skrolovalo po hrvatskim medijima da bi se, skrajnuta kao nebitna vest, našla informacija o vandalizmu nad Srpskom pravoslavnom crkvom u Zagrebu. Zašto?
Gosti Usijanja:
Savo Štrbac predsednik centra "Veritas'
prof. Predrag Marković, istoričar
prof. Ilija Kajtez, sociolog
prof. Milan Petričković, Fakultet političkih nauka
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig