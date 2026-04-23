

Pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg na Cvetnom trgu u Zagrebu u Hrvatskoj bila je meta vandala.

Svetinja je napadnuta oko 3 sata u noći između srede i četvrtka, razbijen je vitraž star oko stotinu godina, a stolice iz obližnjeg kafića su donete do crkvenog dvorišta i razbacane su oko crkve i ulaza. Možda bolnije i perfidnije od ovog konkretnog vandalizma je mržnja prema Srbima i pravoslavlju koja se potpiruje godinama unazad.

Posebno paradoksalno je što pojedini hrvatski mediji, koji se svakodnevno i pasionirano bave dešavanjima u Srbiji, bistreći srpsku politiku čak do lokalnih izbora u Kuli i Bajinoj Bašti, ovaj skandalozan čin u hrvatskoj prestonici skoro da nisu ni primetili.

Dugo se skrolovalo po hrvatskim medijima da bi se, skrajnuta kao nebitna vest, našla informacija o vandalizmu nad Srpskom pravoslavnom crkvom u Zagrebu. Zašto?



