Hrvatski novinar Domagoj Margetić, poznat po bombastičnim, neproverenim i netačnim izjavama, održao je danas na sajmu kniga u Sarajevu promociju svog novog štiva pod nazivom “Plati i pucaj – Tajne sarajevskih ljudskih safarija”. Promociju su obeležile neistine i skandali. Margetić je prvo optužio Bakira Izetbegovića, predsednika SDA, da je naručio ubistvo Nedžada Ugljena, nekadašnjeg pomoćnika direktora Agencije za istraživanje i dokumentaciju, i rekao je da je Ugljen prva žrtva istrage o tzv. “sarajevskom safariju”. Nakon toga se na svom štandu gotovo potukao sa Edinom Subašićem, bivšim obaveštajcem Oružanih snaga BiH, koji je godinama istraživao ove teme i javno govorio i iznosio dokaze da predsednik Srbije Aleksadnar Vučić nema nikakve veze sa ovom aferom, koju je isforsirao diskreditovani hrvatski novinar još ranije.