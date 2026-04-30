Posle 59 godina Ujedinjeni Arapski Emirati napuštaju grupe OPEK i OPEK+, koje čine vodeće zemlje proizvođači nafte. Emirati su saopštili da odluka pokazuje njihovu „dugoročnu stratešku i ekonomsku viziju i evoluirajući energetski profil“. Ipak, ovo se smatra tolikim udarcem za organizaciju, da bi promena mogla označiti “početak kraja OPEK-a“.

Opek je međunarodna organizacija koju čine države koje proizvode i izvoze naftu. Osnovana je 1960. godine kako bi članice koordinisale svoju naftnu politiku i obezbedile stabilan prihod za članice. Formirale su je Iran, Irak, Kuvajt, Saudijska Arabija i Venecuela. Tokom godina broj članica se menjao i povećavao I tu su Alžir, Ekvatorijalna Gvineja, Gabon, Libija, Nigerija i Republika Kongo. UAE su se pridružili 1967, a njihovim odlaskom udruženje će ostati sa 11 članica. OPEK + je proširena grupa osvnovnog OPEK-a u kojoj su i Rusija, Kazahstan, Meksiko… Da li će ova promena izazvati novi globalni energetski potres? Kakav može biti domino efekat?