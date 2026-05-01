WMG nastavlja sa apsolutnom dominacijom na srpskom tržištu i to sa 240 hiljada korisnika više od drugoplasirane, odnosno preko 300 hiljada više od trećeplasirane medijske grupacije, pokazuju aprilski podaci zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija Gemius.

Kada se sabere vreme koje su građani Srbije proveli na sajtovima WMG u aprilu, dobije se neverovatan broj – 291 godina, što je čak 2.5 miliona sati. To znači da naši korisnici provedu 577 sati više na našim portalima u odnosu na drugoplasiranog izdavača, a čak 216 hiljada sati više u odnosu na trećeplasiranog izdavača.

Najčitaniji smo sa najangažovanijom i najlojalnijom publikom, a naš medijski portfolio pokriva 74% internet korisnika u Srbiji. Zahvaljujemo se svima koji svoje poverenje ukazuju našim portalima, na čelu sa Kurirom, Mondom i Espresom, koji se dominantno nalaze među najčitanijim sajtovima u Srbiji. Snaga medijskih grupacija

U aprilu WMG ne samo da je ponovo ostvario potpunu dominaciju po broju otvorenih stranica i jedinstvenih korisnika, već je 74% korisnika interneta u Srbiji provodilo po preko 43 minuta mesečno na našim portalima. Snaga medijskih grupacija prikazana je na posebnom Gemius grafikonu koji ilustruje dve ključne metrike, internet reach i vreme provedeno na sajtu (graf: ATS), što na još bolji i pregledniji način prikazuje pravu snagu medijskih grupacija. Sa ovako predstavljenim parametrima, još je očiglednije koliko je WMG ispred svoje konkurencije.

Grafikon koji pokazuje snagu medijskih grupacija u Srbiji, Izvor: Gemius* WMG lider na digitalu WMG je na ubedljivom prvom mestu po broju otvorenih stranica. U aprilu su posetioci naših internet izdanja otvorili preko152 miliona stranica, što je za 13% više u odnosu na drugoplasiranog i24 % više u odnosu na trećeplasiranog konkurenta.

Kada se sabere vreme koje su građani Srbije proveli na sajtovima WMG u aprilu, dobije se neverovatan broj - 291 godina, što je čak preko 2,5 miliona sati. WMG je digitalna medijska kompanija broj 1 u Srbiji i po broju jedinstvenih korisnika. Dominacija u kategorijama VESTI I ŽENA/LIFESTYLE Ako se posmatraju pojedinačno kategorije sadržaja, WMG je ubedljivi lider u najvažnijim segmentima: vesti i žena/ lifestyle

*WMG News (Kurir (Hronika, Društvo, Planeta, Beograd, Politika, Srbija, Region), Mondo Info, Espreso (Vesti, Svet), Ringier News (Blic - Vesti (Hronika, Društvo, Svet, Beograd, Politika, Srbija, Vojvodina, Republika Srpska), WMG Žena/Lifestyle (Stil, Lepa i Srećna, Sensa, Stvar ukusa, Yumama, Glossy, Elle), Ringier Žena/Lifestyle (Blic žena, Ana.rs), WMG Estrada/Zabava (Kurir Stars, Mondo Zabava, Espreso Showbiz, Ringier Estrada/Zabava (Blic Zabava, PulsOnline, ) KURIR POLITIKA: Broj 1 destinacija za pregled političkih dešavanja

Podaci Gemiusa iz aprila pokazuju da je Kurir Politika prvi izbor ljudi koji prate politička dešavanja. U aprilu je Kurir Politika imala 4.8 miliona otvorenih strana, odnosno 15% više od drugoplasiranog Blic Politike.



KURIR STIL: Ženski portal broj 1 u Srbiji

Kada je reč o ženskim portalima Gemiusovi podaci pokazuju da je Kurir Stil pozicioniran kao vodeći sajt u Srbiji. U aprilu je čak 1.69 miliona jedinstvenih korisnika posetilo Stil, što je 235 hiljada korisnika više od drugopasirane Blic Žene.

U aprilu je Stil imao 11.1 miliona otvorenih strana, odnosno 620 hiljade više otvorenih strana od drugoplasiranog ženskog sajta. Kada se sabere vreme koje su građani Srbije proveli na portalu Kurir Stil, dobije se neverovatan broj od 44 godine i 59 dana. KURIR TECHVISION: Broj 1 destinacija za sve informacije o tehnologiji u Srbiji

Prema podacima Gemiusa iz aprila, Kurir TechVision se ističe kao vodeći izvor za sve koji žele da se informišu o najnovijim dešavanjima u svetu tehnologije. Ova sekcija pruža sveobuhvatne informacije o velikim tehnološkim kompanijama, društvenim mrežama, najnovijim softverskim i hardverskim rešenjima, gejmingu, veštačkoj inteligenciji i kriptovalutama. Kurir TechVision takođe nudi savete o bezbednosti na internetu, detaljne recenzije proizvoda, kao i informacije o smart uređajima, električnim automobilima i upotrebi AI u svakodnevnom životu. Portal je posvećen pružanju korisnih "how to" saveta i analize uticaja tehnologije na društvo i psihologiju korisnika. Kurir TechVision i u aprilu nastavlja da dominira u odnosu na konkurenciju. Tokom prethodnog meseca Kurir TechVision ostvario je više od 434 hiljade otvorenih stranica , preko 37 hiljada korisnika više u odnosu na B92 Tehnopolis, dok korisnici na njegovim stranama provode čak 26% više vremena, što dodatno potvrđuje njegovu prednost u ovom segmentu.

MONDO ISPRED DIREKTNE KONKURENCIJE

Portal Mondo i dalje potvrđuje svoju snagu na tržištu u odnosu na direktnu konkurenciju. U aprilu beleži više od 45 hiljada korisnika prednosti u odnosu na petoplasiranu Novu, odnosno više od 316 hiljada korisnika u odnosu na sedmoplasirani N1.Time Mondo dodatno potvrđuje svoju poziciju među najčitanijim portalima u Srbiji. Kurir i Mondo dodatno učvršćuju dominaciju WMG grupacije, zauzimajući mesta među top petnajposećenijih sajtova prema podacima zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija „Gemius“. Ovi rezultati još jednom potvrđuju vodeću poziciju WMG-a na tržištu.

HVALA NA POVERENJU! Pored Kurira, Monda i Espresa, u rezultatima medijske divizije WMG učestvuju i naši specijalizovani brendovi: Smartlife, Lepa & Srećna, Stvar ukusa, Sensa, Yumama, Glossy, Stil, Elle Srbija, EUpravo zato i drugi. Zahvaljujemo se svima vama koji doprinosite našim uspesima: našim čitaocima i gledaocima, svim našim zaposlenima, klijentima i partnerima.