Slušaj vest

Šta je ostalo neispričano, nije se ni dogodilo. Upravo tim pričama ova emisija daje život. Gost večerašnje emisije je Aleksandar Avram Avramov, producent, reditelj, tekstopisac i osnivač fondacije “Lazarica”.

Postoje ljudi koji nikada ne biraju lak put.

Ljudi čiji život ne teče, već eksplodira u događajima. Bio je čovek kome se poveravaju životi u trenucima kada nema druge šanse. Iz elitnih jedinica, ušao je u svet gde se štiti i ono što je vidljivo, kao i ono što niko ne sme da vidi.

Čuvao je zaštićenog svedoka surčinskog klana u trenutku lova na glave, kao i francuskog predsednika. Godine su ga naučile da reaguje pre nego što opasnost dobije ime i upravo to mu je spasilo život kada je upao u zasedu: rafali, mrak, sekunde koje odlučuju.

Ali postoje stvari od kojih nema odbrane. Izgubio je sina, izgubio je ženu koju je voleo. I u jednom trenutku ostao sam, sa jedinim detetom koje je morao da zaštiti od sveta koji ga je godinama okruživao. Tada donosi odluku koju retki razumeju, napustio je sve što ga je činilo moćnim. Okrenuo se veri, tišini i borbi drugačije vrste. Osniva fondaciju za pomoć Srbima na Kosovu, piše patriotske pesme i pokušava da životu da novo značenje. Jer kada čovek preživi sve, više ne traži moć, traži mir i duhovnost. O svom putovanju od rata na Kosmetu, preko surčinskog klana, Italije, Francuske i Vatikana, do borbe za očuvanje nacionalnog identiteta, kroz dela koja ostaju, govori Aleksandar Avram Avramov, producent, reditelj, tekstopisac i osnivač fondacije „Lazarica“.