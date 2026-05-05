Dok naizgled traje primirje između Irana i Amerike, Ormuski moreuz je i dalje tačka koja praktično ključa. Predsednik SAD Donald Tramp predstavjla operaciju pod nazivom "Projekat sloboda", s ciljem da američke trupe pod njegovom komandom pomognu brodovima koji su blokirani oko Ormuskog moreuza da bezbedno napuste to područje. Ako Iranci krenu na američke brodove, upozorava Tramp, njihove snage će biti zbrisane sa lica zemlje! Iz Teherana poručuju da mu je “projekat čorsokak”, a ne sloboda.