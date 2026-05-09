U Srbiji postoje ljudi koji će olako reći da Kosovo nije više Srbija! Da nam je “pitanje” Kosova kamen oko vrata na putu ka boljoj budućnosti koju nam je neko obećao.

Tokom izgovaranja tih reči zaboravljaju da bez prošlosti budućnost ne postoji, zaboravljaju zašto smo hrabro i grčevito branili tih 15 procenata teritorije. Branili smo se na livadama, planinama, po šumama i selima, iz manastira. Branili smo narod, istoriju, kolevku, grobove, ikone i zlatne stranice hrišćanske istorije. Branili smo od onih koji su imali cilj istrebljenja ne samo srpskog naroda već i hrišćanatva i istorije koja je na tim prostorima postojala.

To rade i u ovom trenutku! Ovu emisiju posvećujemo onima koji lako izgovaraju rečenicu da je "Kosovo samo teritorija bez koje možemo ili moramo dalje".

Večeras razgovaram sa čovekom o čijem stradanju je napisana i knjiga “28 kuršuma u srce Srbije”. Toliko metaka je izvađeno iz njegovog tela, nakon što je albanski terostista ispalio puna dva okvira iz kalašnjikova. Doživeo je dve kliničke smrti, imao na desetine operacija, dve i po godine je proveo nepokretan gledajući u jednu tačku, da bi nakon 27 godina rekao da je svaki metak primljen za otadžbinu opravdan i da bi ponovio sve za one manastire i svetinju koje je tamo video. Jer ako je pre osam i po vekova čitava sprska aristokratija pala braneći tih 15 procenata zemlje, ko smo onda mi da se nečega odričemo?