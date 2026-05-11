HANTA VIRUS: Da li postoji opasnost od nove pandemije virusa?
Skoro mesec dana nakon što je na kruzeru „MV Hondijus“, koji je isplovio iz Argentine, registrovan prvi smrtni slučaj od hantavirusa, zabrinutost ne jenjava. Troje putnika je preminulo, a sada se pojavljuju i novi slučajevi među evakuisanim putnicima. Drama na Tenerifima trajala je satima, kruzer nije smeo da pristane uz obalu, oko broda je uspostavljen bezbednosni pojas, a lekarski timovi u zaštitnim odelima pregledali su putnike pre evakuacije. U operaciji koja je uključivala čak 23 države učestvovali su vojni medicinski timovi, policija i hitne službe, dok su lokalni stanovnici protestovali iz straha da bi virus mogao da se proširi ostrvom. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da je reč o andskom soju hantavirusa, retkom obliku infekcije koji, za razliku od većine drugih hantavirusa, može da se prenosi i među ljudima. Virus potiče iz južnih delova Argentine, oblasti poznate po velikom broju glodara koji su prirodni prenosioci zaraze. Simptomi u početku podsećaju na grip, ali bolest može veoma brzo da preraste u teško oštećenje pluća i respiratorni kolaps. Dok Svetska zdravstvena organizacija pokušava da umiri javnost tvrdnjama da je rizik za širu populaciju nizak, mnogi već povlače paralelu sa prvim danima pandemije koronavirusa i pitaju se da li svet ponovo kasno reaguje?
Koliko je andski soj hantavirusa opasan i po čemu se razlikuje od drugih?
Da li činjenica da postoje slučajevi mogućeg prenosa među ljudima menja procenu rizika za Evropu i region?
Da li su zdravstveni sistemi danas zaista spremniji nego tokom početka pandemije kovida?
gosti "Usijanja":
prof. dr Gradimir Gaga Dragutinović - radiolog
prof. dr Miljko Ristić - kardiohirurg
dr Radomir Kovačević - toksikolog