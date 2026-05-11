Skoro mesec dana nakon što je na kruzeru „MV Hondijus“, koji je isplovio iz Argentine, registrovan prvi smrtni slučaj od hantavirusa, zabrinutost ne jenjava. Troje putnika je preminulo, a sada se pojavljuju i novi slučajevi među evakuisanim putnicima. Drama na Tenerifima trajala je satima, kruzer nije smeo da pristane uz obalu, oko broda je uspostavljen bezbednosni pojas, a lekarski timovi u zaštitnim odelima pregledali su putnike pre evakuacije. U operaciji koja je uključivala čak 23 države učestvovali su vojni medicinski timovi, policija i hitne službe, dok su lokalni stanovnici protestovali iz straha da bi virus mogao da se proširi ostrvom. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da je reč o andskom soju hantavirusa, retkom obliku infekcije koji, za razliku od većine drugih hantavirusa, može da se prenosi i među ljudima. Virus potiče iz južnih delova Argentine, oblasti poznate po velikom broju glodara koji su prirodni prenosioci zaraze. Simptomi u početku podsećaju na grip, ali bolest može veoma brzo da preraste u teško oštećenje pluća i respiratorni kolaps. Dok Svetska zdravstvena organizacija pokušava da umiri javnost tvrdnjama da je rizik za širu populaciju nizak, mnogi već povlače paralelu sa prvim danima pandemije koronavirusa i pitaju se da li svet ponovo kasno reaguje?