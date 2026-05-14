Danas je kod Pravnog fakulteta u Beogradu došlo do incidenta kada se vozač automobila marke "opel" beogradskih registarskih oznaka vratio u rikverc i udario starijeg čoveka koji je blokirao raskrsnicu.

O incidentu se oglasio i MUP, navodeći da je počinilac uhapšen.

- Danas, oko 12 časova, na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Profesora Mihaila Đurića, ispred Pravnog fakulteta, tokom održavanja neprijavljenog javnog okupljanja, automobil „opel astra“ kojim je upravljao M. S.(1985), nakon verbalne rasprave sa učesnicima okupljanja, probio je blokadu vožnjom u rikverc i udario muškarca (1936) na pešačkom prelazu, nanevši mu, za sada, neutvrđen stepen povreda.

Policija je uhapsila vozača

Osumnjičeni je ubrzo uhapšen, a po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar - navodi se u saoopštenju MUP-a.

