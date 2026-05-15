SRBI U CRNOJ GORI: Borba za identitet dve decenije posle referenduma
Dok Crna Gora obeležava 20 godina od obnove nezavisnosti, odnosi Beograda i Podgorice ponovo su pod lupom javnosti. Dve decenije nakon referenduma, sve je više onih koji smatraju da Srbi u Crnoj Gori ni danas nemaju položaj kakav bi trebalo da imaju kao konstitutivan i istorijski narod u toj zemlji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbio je poziv da prisustvuje proslavi Dana nezavisnosti Crne Gore, uz poruku da ne želi da učestvuje u slavlju povodom razdvajanja Srbije i Crne Gore. Taj potez izazvao je burne reakcije u Podgorici, ali i snažnu podršku među Srbima u Crnoj Gori koji smatraju da Srbija danas otvorenije nego ranije štiti njihov identitet, jezik i prava. U autorskom tekstu objavljenom u crnogorskim medijima, Vučić je poručio da Srbija želi najbolje odnose sa Crnom Gorom, ali i da neće pristati na ponižavanje srpskog naroda i prekrajanje istorije. Istovremeno je upozorio na kontinuiranu antisrpsku kampanju kojoj su, kako tvrdi, Srbi u Crnoj Gori izloženi godinama.
Da pitanje položaja Srba i dalje izaziva ozbiljne političke potrese pokazuje i izjava lidera DNP-a Milana Kneževića za Kurir, u kojem poručuje da je vreme za, kako kaže, „spiranje sramote sa crnogorskog obraza“, govoreći o daljim inicijativama za poništenje priznanja takozvanog Kosova u pojedinim crnogorskim opštinama.
Zašto deo političke scene u Podgorici i dalje opstaje na antisrpskoj retorici?
Da li je moguće graditi stabilnu i Crnu Goru ukoliko se zanemaruje činjenica da se gotovo trećina građana izjašnjava kao Srbi?
gosti "Usijanja:
Dragoljub Kojčić, politički filozof
Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije
Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku
VIBER: Dražen Živković, glavni odgovorni urednik Prva TV CG, osnivač portala Borba.me