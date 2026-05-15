Dok Crna Gora obeležava 20 godina od obnove nezavisnosti, odnosi Beograda i Podgorice ponovo su pod lupom javnosti. Dve decenije nakon referenduma, sve je više onih koji smatraju da Srbi u Crnoj Gori ni danas nemaju položaj kakav bi trebalo da imaju kao konstitutivan i istorijski narod u toj zemlji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbio je poziv da prisustvuje proslavi Dana nezavisnosti Crne Gore, uz poruku da ne želi da učestvuje u slavlju povodom razdvajanja Srbije i Crne Gore. Taj potez izazvao je burne reakcije u Podgorici, ali i snažnu podršku među Srbima u Crnoj Gori koji smatraju da Srbija danas otvorenije nego ranije štiti njihov identitet, jezik i prava. U autorskom tekstu objavljenom u crnogorskim medijima, Vučić je poručio da Srbija želi najbolje odnose sa Crnom Gorom, ali i da neće pristati na ponižavanje srpskog naroda i prekrajanje istorije. Istovremeno je upozorio na kontinuiranu antisrpsku kampanju kojoj su, kako tvrdi, Srbi u Crnoj Gori izloženi godinama.