Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama:

  • Loznica, Crveni krst 9.30-14.30 časova
  • Novi Beograd, PC Atrium, autobus 9-13 časova
  • Obrenovac, Crveni krst 9-14 časova
  • Savski venac, Ekonomski fakultet 10-15 časova
  • Smederevska Palanka, Mesna zajednica "Donji grad" 9-14 časova
  • Čukarica, Kulturno umetničko društvo "Čukarica" 14-18 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

