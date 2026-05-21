Grad Beograd svake godine organizuje proslavu gradske slave, Vaznesenja Gospodnjeg Spasovdana, a u sklopu obeležavanja i ove godine Spasovdanska litija proći će centralnim gradskim ulicama.

Trasa litije je od Vaznesenjske crkve do Hrama Svetog Save, a kretaće se Ulicom kralja Milana, preko Trga Slavija i Bulevarom oslobođenja do Hrama.

Jedino zastajanje će biti na Trgu Slavija, odakle će se svi prisutni uputiti ka Hramu Svetog Save. Na čelu litije prvi put će biti pojas Presvete Bogorodice iz Manastira Vatoped sa Svete Gore. 

Litiju predvodi patrijarh SPC Porfirije, a u njoj učestvuju i premijer Macut, ministri Đurđević Stamenkovski, Gašić, Popović kao i veliki broj građana Foto: Milos Tesic/ATAImages

Prema predlogu Srpske pravoslavne crkve, liturgija u Vaznesenjskoj crkvi će biti održana u 9 časova, a litija će krenuti u 19 časova ispred Vaznesenjske crkve.

Foto: Damir Dervišagić

Ispred Vaznesenjske crkve juče je doneta jedna od najvećih svetinja pravoslavlja - pojas Presvete Bogorodice, i to posle skoro posle 650 godina.

Pre toga, patrijarh Porfirije i predsednik Aleksandar Vučić dočekali su ga na aerodromu "Nikola Tesla". 

Današnja tradicionalna litija od Vaznesenjskog do Svetosavskog hrama krenuće u 19 časova i blagosloviti i osveštati sabrani verni narod i prestoničke ulice i trgove, navodi se u saopštenju SPC.

Trasa litije

- od Hrama Vaznesenja Gospodnjeg Ulicom kneza Miloša

- Ulicom kralja Milana, obilazno s desne strane kružnog toka Slavija

- Bulevarom oslobođenja do Svetosavskog platoa kod Karađorđevog parka

- i dijagonalnom linijom pravo u Hram Svetoga Save na glavni zapadni ulaz

Zbog kretanja litije moglo bi doći do povremenog prekida saobraćaja u pomenutim ulicama, te se vozačima savetuje da obrate pažnju i koriste alternativne puteve.

Patrijarh Porfirije u Hram Svetog Save uneće pojas koji će vernici moći da celivaju nakon završetka bogosluženja.

