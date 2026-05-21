Nagle promene vremena i velike oscilacije temperature poslednjih dana značajno utiču na zdravlje građana, a posebno na hronične i srčane bolesnike, upozorila je za Kurir televiziju doktorka Ivana Stefanović iz Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu.

Kako je navela, ekipe Hitne pomoći tokom prethodna 24 sata imale su čak 196 intervencija, od kojih je 61 bila na javnom mestu, dok je zabeleženo i 12 pedijatrijskih poziva.

- Imali smo pacijenta sa nestabilnom anginom pektoris koga smo prevezli na hitan prijem Vojnomedicinske akademije - rekla je doktorka Stefanović.

Ona je istakla da su zabeležene i četiri saobraćajne nezgode tokom dnevne smene, u kojima su učestvovale četiri osobe, dok su tri transportovane na dalje lečenje.

Pešaka udarila prikolica

Posebno težak slučaj dogodio se u Šumatovačkoj ulici, gde je povređen pešak.

- Dobili smo dojavu da je pešaka udarila prikolica i pacijent je zaista sa teškom traumom, muškarac star oko 50 godina, prevezen na VMA - navela je doktorka.

Tokom noći situacija na terenu nije bila mnogo mirnija. Hitna pomoć zabeležila je 105 intervencija, od kojih je 28 bilo na javnom mestu, kao i sedam pedijatrijskih poziva.

- Imali smo još jednog pacijenta sa STEMI infarktom koji je prevezen u angiosalu Vojnomedicinske akademije - rekla je Stefanović.

Prema njenim rečima, neuobičajeno veliki broj saobraćajnih nezgoda dogodio se upravo tokom noći.

- Mnogo više saobraćajnih nezgoda bilo je u noći nego u danu, što nije uobičajeno. Sedam ili osam osoba je učestvovalo, četiri smo prevezli dalje. Ipak, dobra vest je da nije bilo pacijenata sa teškom traumom - rekla je ona.

Dodala je da je za 24 sata ostvareno 1.443 poziva ka Hitnoj pomoći, što je manje od proseka za ovo doba godine.

Doktorka Stefanović osvrnula se i na ishranu tokom proslava i prazničnih okupljanja, uz šaljiv savet da građani budu umereni sa masnom hranom.

- Jedite onoliko koliko uživate i nadam se da vaše stanje neće zbrinjavati Hitna pomoć - rekla je ona kroz osmeh.

Iz Hitne pomoći podsećaju da su danas dežurne zdravstvene ustanove Vojnomedicinska akademija, Urgentni centar, Institut za majku i dete, KBC Zvezdara i KBC Bežanijska kosa.