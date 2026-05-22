Povodom Dana slovenske pismenosti i kulture, Kulturni centar „Čukarica” u petak, 22. maja, s početkom u 12 časova organizuje kulturno-umetnički program koji nosi naziv „Knjigoljupci – Čitalačka značka Čukarice”.

Na početku programa, učenici Osnovne škole „Filip Kljajić Fića” izvešće predstavu „Tinejdžerski ringišpil”, koju su pripremili sa profesorkom srpskog jezika i književnosti Jasminom Alimpić. Nakon predstave, publici će se obratiti književnica Lepa Marković, autorka knjiga za decu „Cajkovići” i „Mesečeva deca”, i Violeta Đorđević, književna kritičarka, koja će izneti svoje mišljenje o pristiglim čitalačkim dnevnicima.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Prisutni će na video-prezentaciji imati priliku da pogledaju brojne čitalačke dnevnike koji su pristigli iz osnovnih škola na Čukarici i srpskih dopunskih škola širom Evrope.

Za kraj druženja predviđena je dodela nagrada i diploma „knjigoljupcima”.

Ovaj program Kulturni centar „Čukarica” organizuje od 2018. godine u okviru projekta „Moje nasleđe”. Program ima za cilj negovanje čitalačke kulture, očuvanje srpskog jezika, pisma i drugog kulturnog nasleđa srpskog naroda.

Ulaz je slobodan.