Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Sportsko-rekreativna manifestacija „Košutnjak Challenge Race 2026” održaće se 24. maja u 10 sati u okviru sportskog kompleksa SC-a „Pionirski grad”, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.

Manifestacija će okupiti veliki broj takmičara, rekreativaca i ljubitelja sporta i aktivnog života, koji će imati priliku da se oprobaju na dinamičnoj i atraktivnoj stazi u prirodnom ambijentu Košutnjaka.

Cilj događaja je promocija zdravih stilova života, fizičke aktivnosti, boravka u prirodi i razvoja sportskog duha kroz druženje, rekreaciju i takmičenje.

Očekuje se učešće sportista, rekreativaca, sportskih klubova i individualnih učesnika različitih uzrasta, dok će publika imati priliku da uživa u sportskoj atmosferi i pratećem programu.

Sve informacije u vezi sa satnicom, kategorijama, prijavama i propozicijama takmičenja biće naknadno objavljene.