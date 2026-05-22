Istorijski muzej Srbije poziva sugrađane da danas besplatno posete izložbu „I dvor i Holivud – Dva sveta pod istim svetlom”, koja se organizuje povodom predstojeće manifestacije „Evropska noć muzeja”.

Muzej će na izložbi pred posetioce prvi put izneti dva luksuzna predmeta iznenađenja, koja će biti izložena samo danas od 18 do 23 časa.

Prvi je krasio dvor novovekovne srpske dinastije Obrenović, dok je drugi predmet koristila čuvena holivudska diva Merilin Monro u svom poslednjem, nedovršenom filmu „Neko mora da popusti”, snimanom 1962. godine, neposredno pred tragičnu smrt.

