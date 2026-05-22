CETINJSKA, SKADARSKA, BALKANSKA, TERAZIJE, ULICE SE SAMO NIŽU: Dugačak spisak isključenja struje danas u čak 12 beogradskih opština
Spisak isključenja struje
Stari grad
09:00 - 18:00 BALKANSKA: BB,2-2, PEŠ.PROLAZ TERAZIJE: bb, PEŠAČKI PROLAZ ATINA: bb, PRIZRENSKA: 2-6,1-1,5, TERAZIJE: BB,BB,6-6,12-14,26-26A,
09:30 - 16:30 BUL. DESPOTA STEFANA: 18-22,26,3-7, CETINJSKA: BB,5-7, SKADARSKA: 10-16,20-22,
09:00 - 14:00 SIBINJANIN JANKA: 1, SOLUNSKA: 18A-20,17-17,21,
Zvezdara
09:00 - 15:00 Naselje MIRIJEVO: ŠEJKINA: 3-5,
Palilula
09:00 - 15:00 Naselje BG-KRNJAČA: PANČEVAČKI PUT: BB,BB,2-2X, ZAPADNOMORAVSKA: 14-24,28-30,34,38,42,46-50,54,58,13,19-27,37, Naselje Krnjača: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 7: 3Ž,
Voždovac
09:00 - 15:00 Naselje RIPANJ: BRĐANSKA: 282-284,294A-298,316-322,358-378,406,412-416,436-440,444-448A,213,221-225A,229-239A,243-245A,249-253A,259-263,269-283, PUT ZA BATAŠINU: 2, PUT ZA LUKIĆE: 0-22,30,1-5,9-15,219, PUT ZA MANDIĆE: 49A,16-20,24-28,32-50,70,21A-35,39-55, PUT ZA MARIĆA KRAJ: 24,60,64-68,78-82,88-92,96-100,104,27,45-61,65-67, PUT ZA STOLICE: 2,6B,10-20,46-54,1-5,9,21-31, PUT ZA ŽUTI POTOK: 2-14B,22-22A,26,40,104,1-9,21,29-33,37-39A, VISOKA 2 DEO: 5,
Čukarica
08:30 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: BRAĆE ŠKEROVIĆA: 8-50,17-39, DUŠANA VLAJIĆA: 2-20,1-11, GENERALA MILUTINA VLAJIĆA: 2-44,9-29, ILIJE ĐURIČIĆA: 28-46,25-25A,29A-47,51,55A, MIHAJLA VALTROVIĆA: 2-6,10-20,24-34,1-15a, PORUČNIKA SPASIĆA I MAŠERE: BB,bb,13-17B, VODOVODSKA: 42,54-56,66-70A,31-37A,41-49,59-67, ŽIVKA NASTIĆA-BABE: 2-4A,8-10,1-5,11-27,
08:30 - 15:00 BEOGRADSKOG BATALJONA: bb,10,31-87,95-125A, BLAGOJA PAROVIĆA: BB,104-120,124-124A,136-148A,75-101A, ENDIJA VORHOLA: 6, IZVORSKA: 30-38,84-86,92,96,100-118,33-37,79,91-105, KRALJICE KATARINE: 110-160,55-67,111-121,125-153, LAZAREVAČKI DRUM: BB,BB,BB,2-12C,1-11,17-19,23-25, MIRA POPARE: 118-124A,111-123, NEDELJKA ČABRINOVIĆA: 26-52A,21-51,59, NIKOLAJA GOGOLJA: 62-82,41-59, OBALSKIH RADNIKA: 2, ORFELINOVA: 30-56,31-57,61, POŽEŠKA: 156-162,89-89,93-95, PUSTOREČKA: 2-10A,1-9, RADNIČKA: 22-38A, UDBINSKA: 28-30A, VALJEVSKA: 6-10, ŽARKOVAČKA: 20-30,17A-21V, ZIMONJIĆEVA: 26-52,19-23,
10:00 - 14:00 LJEŠKA: 11, PAŠTROVIĆEVA: bb,6-14,55-59, RADNIČKA: 3-3, ŠUMADIJSKI TRG: 2A, TURGENJEVA: 10, VISOKA: 20,
Zemun
08:30 - 12:30 GORNJOGRADSKA : 10-10p,20,1-9V, KORDUNAŠKA: 22-22V/1,26-28,29A/1-33,37-41, MIĆE RADAKOVIĆA: 2b-4Š,3-7, NOVOGRADSKA: 104-106, PRVOMAJSKA: 2-4,10-26,36F-36S, ROMANIJSKA : 2-42,5A,9-9K, TEODORA HERCLA: 56-64,
10:00 - 12:00 Naselje BATAJNICA: DRAGE MIHAJLOVIĆA: 2-58,1-47,51-53, KRALJA STEFANA TOMAŠA : 40-42,48-58,64-66,67-89, OFICIRSKA KOLONIJA : 4-10,14-16,22,1-9,13-17, PUKOVNIKA MILENKA PAVLOVIĆA : 2-102,138ć-142v,180,5-9A,13-87,143-145Ž,153-159a,175, Naselje ZEMUN: KLIN NOVA 13: 143I-143Ž,149Z, OFICIRSKA KOLONIJA 3 DEO: 15-17,25,
09:00 - 13:00 BRANKA PEŠIĆA : 45,
Grocka
08:30 - 15:00 Naselje KALUĐERICA: BREGALNIČKA: 89A,
Barajevo
09:00 - 15:00 GLUMČEVO BRDO: 108,557-559, Naselje BARAJEVO: AVALSKA: 2,10-12,20,28,32-32A,40A,48A,54,94,125, BRANISLAVA JOVANOVIĆA: 6-14,18,26-28,32-42A,88A,96,106-108,582,1A-5A,9,13,17-21B,89,119,123A, BRĐANSKA: 6,14-16A,20,32-34I,38-38G,44,58-60,66, DRAŽANOVAC: 18,35-37,231,235, GLUMČEVO BRDO: 148-148A,152-154,160,21A,207,211-213,217,221A,233, LIPOVAČKI PUT: 12,24,370,374-380,388A-396E,400B-402,406,410,558A-558C,564,632F,638,642,563,639, Naselje RIPANJ: VISOKA 1 DEO: 10,14-16A,22,26-28,32-34,5,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje BARIČ: ALEKSANDRA-ACE SPASIĆA: 44A-46A,65, ALEKSANDRA-ACE TEŠIĆA: 42, BARIČKIH BORACA: 38,44-52A,58-64A,68,74-80,53A-55, BUDE DAVIDOVIĆA: 4,28,40-42,43, DUVANIŠTE: 2, JEZERSKA 1.DEO: 6, JEZERSKI PUT: 6,24A,43, JEZERSKI PUT 1.DEO: 4, KOJEVIĆA KRAJ: 3, KOLONIJA 1.DEO: 0-24,40,180,1-25, OBRENOVAČKI PUT: 0BB-20,24-34,38-54G,72,3-11,15,21-33, PUT POKRAJ PRUGE 1.DEO: 36-36A,40-44,54-58,1000,1,5A,21-21A,27-29, RADNIČKA: 32,52,1, ŽELEZNIČKA: 57, Naselje Draževac: DRAŽEVAC: 4-8,1,9, IVOJEVAC: 15B, JOVANOVAC: 2-14,38A,82,86C,174A,276-276G,284-284D,1-7A,11A-17A,21-25A,37-39,81-81G,261,455-455D, JOVANOVAC 1.DEO: 12-12K,92C,1C-3,19-23N,27-27K,33-37P, JOVANOVAC 2: 2-2F,38,45B,81-81B,455G, PARLOZI: 26,13B, Naselje JASENAK: ČUBURA: 199B, JASENAK: 4-8C,5,11-15,23, KOD KAFANE: 3, NEMA NAZIVA ULICE: 2,3, PUT ZA DRAŽEVAC: 2,1111, SENIĆ KRAJ: 8B,11B-11V, Naselje MISLOĐIN: 14.NOVA: 3, 14.NOVO NASELJE: 10, 15.ULICA 3.DEO: 20A,29N, BAĆEVAČKI PUT: 26,32B,42,46B,35H, BAČEVIČKA: 0,4-12A,22-32C,36,40,46A-48A,52-54,58-60,64-86,90-92,200,234,248,254,1A-5B,11,21,31-39F,43-45F,49,53-57A,63-65,69-75A,79,85,91,129,143,241,269,309,1111, BARIČKI PUT: 40B, BORIVOJA MARIČIĆA: 2-22,26-32,54,154-156A,162A,226,266,314A,1-1A,5-11A,15-17,31,35A,223,233-235, BRĐANI: 8-12,20,24-36,44-46,68-72A,76-76A,84-86C,90-92A,102-106,192A-194,1,5-7,13-17B,21,25-27A,33-37,47-49A,59,65,69,197,221, BRĐANSKA: 16-22F,36,46A,50-52,62-64,68,74-78,84A-84H,88A-104,260,1-3A,9,13-21A,27-33,37-41A,49B,53,57A-59,63-65B,73-79B,85,89,97,1111, BRDO: 4,10,22,26,208,260-260,39,63,251,261,323, BRKIN POTOK: 6,20-24A,30,40-48,56,62,66,72,78,7-9,13A-17B,21-25A,31,35-37A, GVOZDENOVIĆA PUT: 2-2,6-8B,16,20-20A,24,28-46,50,54-56,1-1D,7C-9A,15,21-23,27-31,37-39, JEZERO: 4-6A,10B,14A,186,242,3A-7,183,189,211, JEZERO-VIS: 8-10,3B,11-15, JOVANOVAC: 278, KIK: 2-4C,18-22,30,116A,190,1A-3V,7D-15,19,23,31,163, KOD DOMA: 0BB,176,220,230,262,75,105,145A,155-155A,177,1111, KOD ŠTALA: 43, KOD T.S: 244,248,27,159,275, KOD VOJSKE: 0,6-8,60,66,78,112,116-116,128,5,13,25,105,113A,121-125, KOVANČINA: 2,8-12C,36,1-3F,9B-19E,23A-31,39B,83,87B,133-135,1111, KOVANČINA 1 DEO: 18,48,7A-9V,13,17, KOVANČINA 2 DEO: 2-2B,10-12A,16A-18V,28A,1B-3F,19-19G,23-29G,33-33K,37A, KOVANČINA 3.ULICA: 6-10,16-18,100,3-7,11,15, KOVANČINA 4 ULICA: 2-6,14-16,60,1-1H,7,13,19-19A,23, MISLOĐINSKA: 20,26-34A,38-40A,46-52A,56-56A,60,76-78B,82-86,90-94,104-106A,110-114A,122-126A,130,134A-136,140-144B,148,152,160-160G,164B-168,174,180-182,194A,200A-204A,210-216E,220B-224,230,236A-238A,248,252-256,260-260V,264-266K,270,274-274A,280,284-286A,290-304,308-314,396,5-9,21-21,25-27A,33,37,43,59A-59B,63-63A,75A-81B,89-89A,93-105B,109-117A,131,137-141A,145B-145E,149-157,167,173,179,183-187,191A-193,199-203,207A,217,223-225,229,235-237,241,269,1111, MITROVIĆA KRAJ: 12,296H, NASELJE LIPE: 2,54-56,210B,218,3-5,257, NOVO NASELJE 1 DEO: 8B,35B, NOVO NASELJE 2 DEO: 1,7,11,15, NOVO NASELJE 3 DEO: 12-12D,3A-5A,19A-19B,25-25A,29-29A,35, OBRENOVAČKI PUT: 12-14,28E,32-62,66-84,7,11-15,19-21B,45A,1111B., OSOVLJE: 0,4-16,1,5-13,17,21-27,31, PARLOZI: 26B,296F,13, PAVLOVIĆA PUT: 34,15, PUT ZA VODOVOD: 8, SELO: 186,190,212,240,97B,329, SLATINA: 4,18,24-24A,7A-7B, ULICA 1: 24,28, VAGAN: 2,8-16,28,36,11,23A,31,35-37,1111, VINOGRADI: 1-3, VODOVODSKA: 16-16D,26A,5A-7,11D-11G,
Mladenovac
11:30 - 14:30 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): KNEZA LAZARA: 5B,21-33, MIHAILA MILOVANOVIĆA: 39-47,
08:00 - 11:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DOKTORA RUSA: 45-47, JANKA KATIĆA: 18,32B,38,5-7,13-15, KOVAČEVA: 3, KRALJA A.OBRENOVIĆA: 61, KRALJA PETRA PRVOG: 232,179, KRALJICE MARIJE: 2-8,14-16,22-28,1-5,25, SVETOZARA MARKOVIĆA: 2-6,12-26,1-3, VOJVODE MIŠIĆA: 2A-4,
Surčin
08:30 - 12:00 Naselje PROGAR: VLADE OBRADOVIĆA-KAMENOG: 106A-112,116A,120-120A,128,152,158-164,168,172-176,180-184,188,232,145,
Lazarevac
08:00 - 09:00 Naseljeno mesto Veliki Crljeni: deo ulica Trećeg Oktobra (zaseok prema Vreocima).
08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Vreoci: deo ulica Dimitrija Diše Đurđevića (zaseok prema V.Crljenima).
Kurir.rs