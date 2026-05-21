U maloj, gotovo skrivenoj oazi mira već 16 godina uživa Natalija Ilić sa svojim sinom. Na Baričkom brdu, sa kojeg se pruža prelep pogled na okolinu, nalazi se ova kućica u cveću.

- Godine 2013. otišla sam u penziju i počela sam da se bavim cvećem, gajenjem cveća, povrća, sve, ali najviše cveća. Tako da me ovo ispunjava i najviše vremena provodim napolju. A sve je krenulo od jedne male crvene ruže. Danas one dominiraju ovim dvorištem.

- To sam dobila od jedne komšinice. Došla je da me vidi, da nas vidi, u stvari sve. I donela mi je ružu, tako da od te ruže, kad sam zasadila, onda sam počela sve druge ruže da sadim, muškatle, sve cveće ovo što vidite i tako. Takozvane grmuše koje se spremaju da cvetaju, ali i stablašice, nalaze se u gotovo svakom kutku. To su velike ruže koje prave veliki grm. I one se zovu grmuše. Da, grm veliki prave. Inače, ta ruža je, ovaj, kad procveta, ne vidi se list uopšte, samo cvet i cvet. Inače, jako je lepa kad procveta. Stablašice sam nasadila dosta. Još su mlade, pa se nadam sledeće godine da budu još lepše i lepše, veli Natalija, čije dvorište oduzima dah, za obrenovački RTV Mag.

Dvorište Natalije iz Bariča kao iz časopisa

Cveće, kaže, kupuje u obližnjem rasadniku, ali voli da donese i pelcere sa putovanja.

- Ja odem na pijacu i ako se natovarim s tovarom, s torbom i sve, ja nosim i ruže, nosim i muškatle, petunije, sve.

U lepoti cveća uživa ona, ali i njene komšije koje često zastanu kraj kuće. Nada se da ove godine leto neće biti pretoplo kako bi biljke opstale.

A komšije?

- Oni prvo na ruže, onda gledaju muškatle, ove sve. Pa šta je ovo? Pa kako si ovo zasadila? Prošle godine je bila jako sunce, tako da nam je dosta propalo biljki i ništa nije bilo. Bilo je, ali nije tako kao što treba da bude. Inače, sad ova godina izgleda da će da bude dobra.

- Bez obzira na vreme, ovo cveće mora da se neguje, a dvorište da se uređuje. Zalivam, okopavam, onda počupam travu i tako, eto. I redovno košenje. Ja na svakih 4-5 dana kosim. Non-stop košenje i košenje. Pogotovo sad kiša i onda trava, a toplo vreme i trava brzo raste, tako da mora da se češće kosi...

Idiličnu sliku upotpunjuje i voćnjak, ali i mala bašta.

- Imam i voća. Imam šljive, imam jabuke, višnje, kajsije gore iznad kuće u bašti i tako, eto. Ispunjava me. Ovo me, ispred svega ovog što sam vam ispričala, ispunjava. Cveće, vazduh, lepo vreme i tako.

Na ovom prostoru svoje mesto našlo je bar 50 vrsta cveća.