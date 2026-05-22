Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradutrenutno je obustavljen tramvajski saobraćaj dalje od Vukovog spomenika, javlja naš reporter sa terena.

Prema prvim informacijama, na mestu incidenta nalaze se nadležne ekipe koje rade na uklanjanju prepreka i normalizaciji saobraćaja, a uočena je i mehanizacija za intervenciju na šinama. Za sada nema informacija o eventualno povređenima niti o uzroku nezgode.

Kako javlja naš reporter, drumski saobraćaj za ostala vozila odvija se bez većih problema, dok se očekuje da tramvajski saobraćaj bude normalizovan nakon završetka intervencije.