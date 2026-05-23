Oko jedan sat posle ponoći u Petrovčiću se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su povređene dve mlade osobe - muškarci stari 29 godina, od kojih je jedan sa teškim povredama prevezen u KBC Zemun.

Oko 5.00 sati na Ibarskoj magistrali između Rušnja i Ripnja dogodila se druga teška saobraćajna nesreća, u kojoj je jedan mladić (22) smrtno stradao, dok je drugi mladić sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar, a treći je zadobio lakše povrede.

Tokom noći, ekipe Hitne pomoći su imale ukupno 113 intervencija od čega 34 na javnom mestu, rečeno je u toj službi.