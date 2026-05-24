Dajte krv i spasite život! Saznajte gde možete dobrovoljno donirati krv u Srbiji i kako postati davalac
Transfuzija
Vaše malo nekome znači SVE! Ako danas ne znate šta humano da uradite, dajte krv i spasite nekome život!
Slušaj vest
Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama:
- Golubac, Manastir Tumane, autobus 7-14 časova
- Šabac, Bogosavac, Osnovna škola 9-14 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši