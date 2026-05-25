JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" najavilo je za danas obimne radove na vodovodnoj mreži, zbog čega će potrošači u opštinama Stari grad, Savski venac i Voždovac osetiti prekide u snabdevanju ili umanjen pritisak vode.

Stari grad: Radovi tokom celog dana

Na opštini Stari grad, zbog planiranih radova na mreži, danas će od 08.30 do 18 sati bez vode ostati potrošači u sledećim ulicama:

  • Šantićeva (od Budimske do Gundulićevog venca)
  • Budimska (od Knez Miletine do Venizelosove

Za najnužnije potrebe obezbeđena je auto-cisterna

Savski venac: Isključenja u zoni bolnica

U popodnevnim i večernjim satima, od 16 do 22 sata, zbog radova na mreži vodu neće imati potrošači u Ulici dr Subotića starijeg. Ovim isključenjem obuhvaćeni su i važni medicinski objekti:

  • Klinika za stomatologiju
  • Klinika za neurologiju
  • Klinika interno B

Kao i na Starom gradu, za potrošače u ovoj ulici obezbeđene su auto-cisterne sa pijaćom vodom.

Voždovac: Počinje višednevno ispiranje mreže

Ekipe Vodovoda od večeras započinju i planirano ispiranje vodovodne mreže na opštini Voždovac, koje će trajati do petka, 29. maja. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak, u terminu od 22.00 do 06.00 sati, osetiće stanovnici sledećih naselja:

  • Noć 25/26. maj: naselje Kumodraž
  • Noć 26/27. maj: potez Kumodraž – Avalski put
  • Noć 27/28. maj: naselja Ripanj i Pinosava
  • Noć 28/29. maj: naselja Zuce i Beli Potok

Iz nadležnog komunalnog preduzeća upozoravaju da tokom ispiranja može doći do kratkotrajnog zamućenja vode, te apeluju na građane da pripreme neophodne zalihe za piće i osnovne potrebe.

