POČINJU VELIKI RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI: Pogađaju tri beogradske opštine, u jednoj vode neće biti skoro CEO DAN, u druge dve isključenja večeras i po podne
JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" najavilo je za danas obimne radove na vodovodnoj mreži, zbog čega će potrošači u opštinama Stari grad, Savski venac i Voždovac osetiti prekide u snabdevanju ili umanjen pritisak vode.
Stari grad: Radovi tokom celog dana
Na opštini Stari grad, zbog planiranih radova na mreži, danas će od 08.30 do 18 sati bez vode ostati potrošači u sledećim ulicama:
- Šantićeva (od Budimske do Gundulićevog venca)
- Budimska (od Knez Miletine do Venizelosove
Za najnužnije potrebe obezbeđena je auto-cisterna
Savski venac: Isključenja u zoni bolnica
U popodnevnim i večernjim satima, od 16 do 22 sata, zbog radova na mreži vodu neće imati potrošači u Ulici dr Subotića starijeg. Ovim isključenjem obuhvaćeni su i važni medicinski objekti:
- Klinika za stomatologiju
- Klinika za neurologiju
- Klinika interno B
Kao i na Starom gradu, za potrošače u ovoj ulici obezbeđene su auto-cisterne sa pijaćom vodom.
Voždovac: Počinje višednevno ispiranje mreže
Ekipe Vodovoda od večeras započinju i planirano ispiranje vodovodne mreže na opštini Voždovac, koje će trajati do petka, 29. maja. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak, u terminu od 22.00 do 06.00 sati, osetiće stanovnici sledećih naselja:
- Noć 25/26. maj: naselje Kumodraž
- Noć 26/27. maj: potez Kumodraž – Avalski put
- Noć 27/28. maj: naselja Ripanj i Pinosava
- Noć 28/29. maj: naselja Zuce i Beli Potok
Iz nadležnog komunalnog preduzeća upozoravaju da tokom ispiranja može doći do kratkotrajnog zamućenja vode, te apeluju na građane da pripreme neophodne zalihe za piće i osnovne potrebe.
