BEZ STRUJE U TRI BEOGRADSKE OPŠTINE: Objavljen spisak ulica, proverite da li se i vaša nalazi na njemu
Spisak isključenja struje:
Zemun
08:30 - 10:30 AVIJATIČARSKI TRG : BB,14, GLAVNA : 1A, GRADSKI PARK: 1, NEMANjINA: 4-6A,11-25, Naselje ZEMUN: AKADEMSKA : 16-22a,
09:00 - 13:00 BRANKA PEŠIĆA : 45,
Obrenovac
09:00 - 16:00 Naselje DREN: BRDO: 88, DREN DONjI KRAJ: 2-12,16-36,40-42,48,56-60,64A-74,78-88,96,356-358,1-27B,31-41,47,85,1111, GAVRIĆI: 6-8,12-12,16,20-20A,1,5-7A,21A,25-27,31-33A,37-37A,91A, GORNjI KRAJ: 0,4-8,14-20A,24-28,32-46,50A,54-64,68,72A-82A,86A,98,182,234,1-13,17-29,33-61,65-67,73-75,79-81,87-87A,91-99,173,181,185,219,233-235,1111, IVERIĆ: BB,0,10,76,80A,1,7A,11A,27-27A,49,63,89A,97-97A,119A,173A,1111-1111BB, KOD CRKVE: 2,11,1111, KOD MLINA: 30, KOD ŠKOLE: 2-8,12,16,1BB,7-7A,13,31,159, MIROSAVLjEVIĆA PUT: 2,8A-10A,3A,11A-17A,27, MUZIČKA KOLONIJA: 8,62-62B,104A-108A,112,116B-120,43A,53,57,63A,67A,83A,103,115A,119A,139,161D,167,173B,193B,1111, MUZIČKA ŠKOLA: 18-20,24A,54,58,64-66,72,92,98,102-104,108-110A,116B-118A,11-11A,27,41,55-59,63-65,69-87A,91,95-97,101,107-109,113A-115,119,123-135,139-149A,153-155A,165-167A,171-171,181-187,191-193C,197B, NEMA NAZIVA ULICE: 16, PLjOŠTARA: 2A-8,14-18,22-36,1-3,7-9B,13-35,39-71B,77,85, PLjOŠTARA 2.DEO: 20, PUT ZA ILIĆE: 4,8,18,22-24,34,38,11-11B,19, PUT ZA PRNjAVOR: 4A-6A,10,20-28,62,21,27-31,35-35A,61,269, SELO: 10, VIČENTIĆA KRAJ: 18, ŽIVANOVIĆA KRAJ: 32, Naselje Grabovac: FILIMONOVIĆA PUT: 325,
Mladenovac
11:30 - 14:30 Naselje MEĐULUŽJE: SUVOBORSKA: 2, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DRAGOMIRA RAKIĆA: 3-5, IBARSKA: 1-7, KOZARAČKA: 2-16,22-32,36,1-9,13-15, KRAGUJEVAČKA: 2-6,10-36A,40,1-5A,9-11a, KRALjA PETRA PRVOG: 86,374,79,345-347,353, MILEVE MARIĆ: 2-32,1-29, OHRIDSKA: 1-3, RADOJA DOMANOVIĆA: 22, ŠANTIĆEVA: 2-4, SAVE ŠUMANOVIĆA: 2-6,10, TAKOVSKA: 2-6,10-16,24,1,5-11,15,19-23, TRIGLAVSKA: 2,
08:00 - 11:00 Naselje MLADENOVAC (SELO): LEPOSAVE PAVLOVIĆ: 2,1, NOVA 152: 11-15, NOVA 155: 5-11, RATOMIRA JANKOVIĆA: ,2-6, SELO MLADENOVAC: , SLAVKA MANOJLOVIĆA: 44A-48,91, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DUNAVSKA: 22,30,44-50,54-56A,23,61-63, MILOVANA VIDAKOVIĆA: 24A, MOMČILA ŽIVOJINOVIĆA: 28,36-38,23-27, OBILIĆEVA: 2,12,16,7-9,13-17,29, PRVOG MAJA: 37, SLAVKA MANOJLOVIĆA: 22-32,36-44,52,56-58,35-39,43-57,61-81,85-89A, VELIBORA VASOVIĆA: 34
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