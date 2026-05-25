Slušaj vest

Stanari Bloka 62 dobili su teretanu na otvorenom. Novi prostor za rekreaciju i druženje izgradila je Gradska opština Novi Beograd na inicijativu građana, saopšteno je iz opštine Novi Beograd.

Predsednica Opštine Ivana Nikolić danas je obišla novu teretanu u Bloku 62 i zahvalila JKP „Zelenilo-Beograd“, koje je radove izvelo u predviđenom roku.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

– Postavili smo fitnes teren sa spravama i novom podlogom, stolove za šah, postavili nove klupe i zasadili nove sadnice, tako da će ovo atraktivno mesto, biti jedno od omiljenih za stanara iz susednih zgrada ali i svih Novobeograđana – izjavila je predsednica opštine.

Ona je poručila da će opština Novi Beograd, u skladu sa predlozima građana i u saradnji sa javnim komunalnim preduzećima Grada Beograda, nastaviti da ulaže u poboljšanje kvaliteta života građana svih generacija.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

–U prethodnom periodu Opština je izgradila i uredila više od 20 sportskih terena i rekonstruisala više desetina dečijih igrališta. Teretane na otvorenom postavljene su na šetalištu „Lazaro Kardenas“, u dvorištu škole „Vlada Obradović Kameni“ i na Ledinama. Želimo da Novi Beograd bude što lepše i uređenije mesto za život i rad, po meri svih naših sugrađana –poručila je Ivana Nikolić.