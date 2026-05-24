U saradnji sa Galopskim savezom Srbije, JP „Hipodrom Beograd” organizuje drugi galopski trkački dan koji donosi jedan od najvažnijih trenutaka domaće galopske sezone, saopšteno je iz Javnog preduzeća ,Hipodrom Beograd”.

Na programu je šest trka, a početak je u 14.30 sati.

Centralni događaj dana biće čuvena trka „Trial Stakes”. Prva i izuzetno značajna trka koja čini prestižnu trostruku krunu srpskog galopa. Ova trka tradicionalno okuplja najbolje trogodce i predstavlja prvi veliki ispit generacije na putu ka najvećim uspesima u sezoni.

Publiku očekuje dan ispunjen vrhunskim trkama, elegancijom, sportskim duhom i jedinstvenim ambijentom beogradskog hipodroma, mesta gde tradicija i emocija konjičkog sporta žive već decenijama.

Ulaz za posetioce je besplatan.

Kurir.rs/Beograd.rs

