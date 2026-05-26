Slušaj vest

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Nikole Dobrovića – Faza 5, od 26. do 30. maja doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj desne kolovozne trake Ulice Nikole Dobrovića, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom generala Mihajla Nedeljkovića do zone raskrsnice sa Ulicom Partizanske avijacije (gledano u smeru ka Ulici Partizanske avijacije). I dalje će biti zauzeta krajnja desna saobraćajna traka Ulice Partizanske avijacije na prilazu raskrsnici sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Ulici Marka Čelebonovića) u dužini od 35 metara, kao i desna saobraćajna traka Ulice Marka Čelebonovića na izlazu iz raskrsnice sa Ulicom Partizanske avijacije (gledano u smeru ka Ulici dr Huga Klajna) u dužini od 110 metara (uz ukidanje stajališta „Nikole Dobrovića” – smer ka Ulici dr Huga Klajna).

Pored ovoga, za saobraćaj će i dalje biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka Ulice Marka Čelebonovića na prilazu raskrsnici sa Ulicom Partizanske avijacije (gledano u smeru ka Ulici Partizanske avijacije) u dužini od 35 metara, kao i desna saobraćajna traka Ulice Partizanske avijacije na izlazu iz raskrsnice sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Gandijevoj ulici) u dužini od 100 metara.

Tokom izvođenja radova, vozila javnog prevoza će saobraćati na sledeći način:

– na linijama 65 i 612, vozila će u smeru ka Novom bežanijskom groblju i Novoj Galenici saobraćati trasom: Bulevar Milutina Milankovića – Tošin bunar – Dr Žorža Matea – Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna – Marka Čelebonovića i dalje svojim redovnim trasama (linija 612 u skladu sa radovima u Banatskoj ulici) dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnim trasama;

– na linijama 70 i 613, vozila će u smeru ka Bežanijskoj kosi i naselju Radio far saobraćati trasom: Bulevar Milutina Milankovića – Tošin bunar – Dr Žorža Matea – Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna i dalje svojim redovnim trasama dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnim trasama;

– na liniji 72, vozila će u smeru ka Aerodromu „Nikola Tesla” saobraćati trasom: Bulevar Zorana Đinđića – Dr Žorža Matea – Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića –Dr Huga Klajna i dalje svojom redovnom trasom dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnom trasom;

– na liniji 82, vozila će u smeru ka Bloku 44 saobraćati trasom: Bulevar Zorana Đinđića – Dr Žorža Matea – Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna – Marka Čelebonovića i dalje svojom redovnom trasom dok će u smeru ka Zemunu saobraćati redovnom trasom;

– na liniji 607, vozila će u smeru ka Aerodromu „Nikola Tesla” saobraćati trasom: Bulevar heroja sa Košara – Tošin bunar – izlazna rampa na Moto-put M11 (smer ka Šidu) – Moto-put M11 i dalje redovnom trasom dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnom trasom.

Sledeće linije javnog prevoza i dalje će saobraćati izmenjenim trasama:

– na linijama 74, 75 i 72N, vozila će u smeru ka okretnici „Bežanijska kosa” saobraćati trasom: Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića –Dr Huga Klajna i dalje redovnim trasama dok će u suprotnom smeru saobraćati svojim redovnim trasama;

– na liniji 76, vozila će u smeru ka KBC-u „Bežanijska kosa” saobraćati trasom: Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna –Rajkova i dalje u skladu sa radovima u Ulici dr Žorža Matea dok će u suprotnom smeru saobraćati u skladu sa radovima u Ulici dr Žorža Matea (redovnom trasom po završetku ovih radova);

– na liniji 708, vozila će u smeru ka Zemun polju saobraćati trasom: Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna – Marka Čelebonovića i dalje redovnom trasom dok će u suprotnom smeru saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća i privremeno uspostavljena stajališta:

– „Nikole Dobrovića 2” – (#4167) za linije 65, 70, 72, 74, 75, 76, 82 612, 613, 708 i 72N u Ulici Partizanske avijacije, na poziciji oko 100 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Gandijevoj ulici);

– „Peđe Milosavljevića 1” – (#3977) za linije 70, 72, 74, 75, 613 i 72N u Ulici Peđe Milosavljevića, na poziciji neposredno ispred zone raskrsnice sa Ulicom dr Huga Klajna dok će vozila sa linija 65, 76, 82, 612 i 708 koristiti redovno stajalište „Peđe Milosavljevića” – (#225) u Ulici dr Huga Klajna u smeru ka Ulici Marka Čelebonovića.