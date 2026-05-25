Slušaj vest

Osim linija EKO1 i EKO2 Beograd će uskoro dobiti i linije: EKO 4, 5, 6 i 7! Primetićete da nedostaje broj 3, ali on je rezervisan za buduće dvozglobne električne autobuse, koji će nakon izložbe Ekspo 2027 biti predati GSP-u. "Elektrificirane" će biti i druge gradske linije, koje nemaju oznaku EKO, na primer, linije 26 i 27E.

Kada su u pitanju linije: EKO4, EKO5, EKO6 i EKO7, za koje je nedavno raspisan poziv za javno-privatno partnerstvo, Sekretarijat za javni prevoz u ovom trenutku ne otkriva njihove trase, ali su u tenderskoj dokumentaciji poznate početne i krajnje stanice:

Linija EKO4: Studentski trg - Banjica 2

Linija EKO5: Beograd na vodi - Konjarnik

Linija EKO6: Dorćol /SRC Milan Gale Muškatirović/ - Kruševačka

Linija EKO7: Višnjica - Učiteljsko naselje

Na ovim linijama radiće 60 električnih autobusa privatnog partnera, dok će 6 vozila biti u rezervi.

"Kada јe reč o novim EKO liniјama, napominjemo da su u konkursnoј dokumentaciјi navedeni osnovni statički podaci novih liniјa iz prostog razloga јer Sekretariјat niјe želeo da potvrđuјe poјediniačne detalje u trasama ovih liniјa do okončanja postupka koјi јe u toku. Napominjemo da će trase ovih liniјa svakako doneti novi kvalitet za putnike u smislu nedostaјućih trasa i veza poјedinih delova grada", kazali su u Sekretarijatu za javni prevoz.

To nije kraj širenju mreže EKO linija. Poznato je da se za potrebe specijalizovane izložbe Ekspo 2027 nabavlja 100 električnih autobusa, koji će prevoziti posetioce od Bloka 45 do kompleksa Ekspa i kroz njega. Od toga će devet vozila biti trodelno, odnosno, imaće dve harmonike!

Upravo ovi dvozglobni električni autobusi radiće na liniji EKO3, kada se završi Ekspo, kazali su nam u Sekretarijatu za javni prevoz.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

"Obaveštavamo vas da su planovi u vezi razvoјa podsistema sa električnim vozilima, pored navedenog postupka ЈPP u direktnoј sprezi i sa planiranim nabavkama električnih vozila koјima će se obavljati prevoz putnika tokom speciјalizovane izložbe EKSPO 2027. S tim u vezi, postoјeći planovi usmereni su ka tome da Beograd u sistemu јavnog gradskog prevoza nakon završetka ove izložbe ima približno od 8-10 liniјa na koјima rade isključivo električna vozila, pri čemu govorimo ne samo o EKO liniјama, već i o postoјećim liniјama poput liniјa 26 ili 27E. Pre svega u pitanju su liniјe gradskog prevoza koјe saobraćaјu kroz naјuži centar grada", kazali su u Sekretarijatu za javni prevoz. Takođe, prema postoјećim planovima EKO 3 biće nova liniјa јavnog prevoza na koјoј će raditi nova dvozglobna vozila ЈKP 'GSP Beograd', a podaci o trasi ove liniјe koјa se planira za uspostavljanje nakon speciјalizovane izložbe EKSPO 2027 biće poznati upravo tokom naredne godine", dodali su u Sekretarijatu.

U sistemu GSP-a funkcionišu i električne linije EKO1 i EKO2, sa vozilima koja imaju specifičan način akumulacije energije - umesto baterija koje se, inače, po pravilu pune sporo, koriste se superkondenzatori, napredna tehnologija koja podrazumeva brže, ali češće punjenje. U slučaju ovih linija vozila se pune na terminusima (EKO1 na Vukovom spomeniku i u naselju Belvil, a EKO2 na Dorćolu i u Beogradu na vodi), ali postoji i mogućnost punjenja na usputnim stanicama, tokom razmene putnika.

Da su oni poprilično fleksibilni vidi se i prilikom aktuelnih izmena trasa. Tako je, na primer, tokom održavanja Spasovdanske litije, vozilo sa linije EKO2 prebačeno na privremenu liniju 22L (Studentski trg - Slavija).

Autobuska linija 79, na kojoj radi privatni prevoznik, takođe je, ugovornom obavezom, predodređena za električni autobus.

Beograd u ovom trenutku imai trolejbuske linije: 19, 21, 22, 28, 29 i 40 koje održava GSP "Beograd". Za potrebe ovog preduzeća u toku je javna nabavka za 60 novih trolejbusa. Treba napomenuti da to nisu "obični" trolejbusi, koji zavise od mreže, već neka vrsta hibrida električnog autobusa sa baterijama i trolejbusa. Oni rade tako što se tokom vožnje ispod mreže koristi "živa struja" i istovremeno se pune baterije, a akumulirana energija koristi se za delove trase na kojima nema mreže, potom u slučaju nestanka struje ili režimskih izmena, što je s postojećim trolejbusima nemoguće. Najosetljivi ji i najglomazniji delovi trolehbuske mreže - na raskrsnicama i skretanjima mogu čak i da se ukinu, jer trole može da spušta i podiže vozač iz svoje kabine.

Linija 41 je nedavno zamenjena autobuskom linijom 41A, čija se trasa razlikuje samo u jednom smeru, jer autobusi prolaze pored Skupštine Srbije, a ne kroz Svetogorsku. Električni autobusi i novi trolejbusi neće imati problem da zamene 41A, a možda je za te potrebe u planu upravo linija EKO4.

Kada se poduhvat "elektrifikacije" gradskog prevoza privede kraju, najmanje 14 linija biće pokriveno najsavremenijim električnim vozilima. Uz to, tramvajski, železnički i budući metro prevoz takođe koriste električnu energiju.