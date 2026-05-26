Saznajte gde možete dobrovoljno dati krv u Srbiji. Lokacije i radno vreme za davanje krvi su dostupni u članku
Transfuzija krvi
Pomozite danas nekome i spasite više života! Vaša pomoć je potrebnija nego ikad - evo na kojima mestima to možete da uradite!
Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama:
- Valjevo, Crveni krst 9-15 časova
- Voždovac, Tržni centar "Banjica", autobus 12-16 časova
- Novi Beograd, A1 9-14 časova
- Novi Beograd, Gradska opština 10-14 časova
- Novi Pazar, Dom omladine 9-14 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
