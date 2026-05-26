VELIKA PROLEĆNA AKCIJA: Nastavak suzbijanja krpelja u Beogradu
Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” nastavljaju danas prolećnu akciju suzbijanja krpelja na javnim gradskim površinama.
Akcija suzbijanja krpelja se sprovodi od 9 do 14 časova i obuhvata sledeće javne zelene površine: Košutnjak, Pionirski grad, Adu Ciganliju, makišku stranu Ade Ciganlije, Novo skojevsko naselje, Filmski grad, Miljakovačku šumu, park „Bele vode”, Lipovačku šumu, Hajd park, Topčider, Avalu, SP „Jajinci”, Banjičku šumu, Stepin gaj, Zvezdarsku šumu, Ćalije, Šumice, Novi Beograd – Ušće, Bojčinsku šumu, SC „Surčin”, Mladenovac – Selters banju, Sopot, izletište Trešnja, Šuplju stenu, Lazarevac – Očage, Barajevo – oko jezera Duboki potok, naselje Gaj, Bečmen ribnjak, park Jakovo, Boljevci – nautičko selo, kao i javne zelene površine po prijavi građana u Rakovici, na Zvezdari, Voždovcu, Medaku 3, u Zemunu, Barajevu, kao i na Karaburmi, navedeno je na sajtu ovog preduzeća.
Ukoliko građani primete povećano prisustvo krpelja na javnim zelenim površinama, mogu to prijaviti pozivom na broj Servisnog centra Grada Beograda 11-0-11 ili pisanim dopisom na imejl-adresu: ekologija@gradskacistoca.rs
Za suzbijanje ovih zglavkara koristi se preparat koji je registrovalo Ministarstvo za zaštitu životne sredine, upisan je u Privremenu listu biocidnih proizvoda, bezbedan po zdravlje ljudi, te građani nemaju razloga za strah.
Apeluje se na sugrađane da ekipama „Gradske čistoće” koje sprovode tretmane suzbijanja krpelja omoguće nesmetan rad, kao i pčelare da preduzmu potrebne mere za zaštitu pčela tokom sprovođenja tretmana.
Kurir.rs/Beograd.rs