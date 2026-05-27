Dečji kulturni centar Beograd i ovog raspusta organizuje kreativni letnji kamp za decu uzrasta od šest do 14 godina, koji će se održati i tri termina – od 22. do 26. juna, od 29. juna do 3. jula i od 6. do 10. jula, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Kamp podrazumeva četiri organizovane aktivnosti dnevno kao što su gluma, strip i karikatura, crtanje i slikanje, grafika, vajanje, vez, muzika, poezija, pokret, redizajn odeće, istorija umetnosti, ekologija, sport, šah i drugo, u zavisnosti od uzrasta, kao i vreme za užinu, ručak, druženje i igru.

U ateljeima i studijima Dečjeg kulturnog centra Beograd (Takovska 8) deca će imati priliku da vide proces rada i da oprobaju svoja umeća u Ateljeu za likovnu i primenjenu umetnost, Baletskom studiju, Muzičkoj studiju, Velikoj i Maloj sceni i drugim umetničkim radionicama ovog centra, ali i na otvorenom prostoru. Radionice vode umetnici i umetnički pedagozi.

Ovaj program osmišljen je da deci pruži kvalitetno i kreativno provedeno vreme tokom letnjeg raspusta, uz igru, druženje i sticanje novih znanja i veština. Urednica programa je Tijana Savičin.

Prijave za učešće na kampu mogu se izvršiti putem linka: https://forms.gle/pJaE1et6yom6LPkQ7.

Za dodatne informacije pisati na imejl: dkcbkamp@gmail.com.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo