Slušaj vest

Dečji kulturni centar Beograd i ovog raspusta organizuje kreativni letnji kamp za decu uzrasta od šest do 14 godina, koji će se održati i tri termina – od 22. do 26. juna, od 29. juna do 3. jula i od 6. do 10. jula, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Kamp podrazumeva četiri organizovane aktivnosti dnevno kao što su gluma, strip i karikatura, crtanje i slikanje, grafika, vajanje, vez, muzika, poezija, pokret, redizajn odeće, istorija umetnosti, ekologija, sport, šah i drugo, u zavisnosti od uzrasta, kao i vreme za užinu, ručak, druženje i igru.

U ateljeima i studijima Dečjeg kulturnog centra Beograd (Takovska 8) deca će imati priliku da vide proces rada i da oprobaju svoja umeća u Ateljeu za likovnu i primenjenu umetnost, Baletskom studiju, Muzičkoj studiju, Velikoj i Maloj sceni i drugim umetničkim radionicama ovog centra, ali i na otvorenom prostoru. Radionice vode umetnici i umetnički pedagozi.

Ovaj program osmišljen je da deci pruži kvalitetno i kreativno provedeno vreme tokom letnjeg raspusta, uz igru, druženje i sticanje novih znanja i veština. Urednica programa je Tijana Savičin.

Prijave za učešće na kampu mogu se izvršiti putem linka: https://forms.gle/pJaE1et6yom6LPkQ7.

Za dodatne informacije pisati na imejl: dkcbkamp@gmail.com.

Screenshot 2026-05-26 095830.jpg
Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradVELIKE IZMENE U GSP SAOBRAĆAJU NA BEŽANIJSKOJ KOSI: 12 autobuskih linija menja trase, evo kuda od danas idu 65,612, 70, 613, 72, 82, 607, 74, 75, 76, 708 i 72N
IMG_20260129_154706_1.jpg
BeogradNOVO MESTO U BLOKU 62 ZA VEŽBANJE I DRUŽENJE: Novobeograđani dobili još jednu teretanu na otvorenom (FOTO)
Screenshot 2026-05-24 112504.jpg
BeogradBeograd uvodi nove linije, čuvenu 26-icu više neće voziti "obični" autobusi: Detalji plana elektrifikacije beogradskog prevoza
IMG_20251023_103206.jpg
Beograd"DONEO MI DRUGAR NEKOLIKO I ZAKOPAM U ŽARDINJERU DA VIDIM DA LI ĆE DA NIKNE" Sad kod Zorana u dvorištu raste čista egzotika, niko ne zna koje je to drvo VIDEO
Screenshot 2026-05-24 121448.jpg