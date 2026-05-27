Ekipe Beogradskog vodovoda izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Voždovac.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, u vremenu od 22 do 6 sati, osetiće sledeći potrošači:

27.05.2026. godine – na potezu Kumodraž – Avalski put

27/ 28.05.2026. godine – u naseljima Ripanj i Pinosava

28/ 29.05.2026. godine – u naseljima Zuce i Beli Potok

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku.

Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.