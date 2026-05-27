BESPLATNO KRSTARENJE SAVOM! Evo kako da se prijavite do 31. maja
Gradska opština Savski venac poziva sve zainteresovane građane sa svoje opštine da se do 31. maja prijave za besplatno krstarenje rekom Savom i učestvuju u akciji „Sava u srcu”.
Akcija se organizuje povodom obeležavanja Međunarodnog dana reke Save i tim povodom ljubitelje prirode, reke i druženja očekuje prigodni program.
Prisutni će imati priliku da se voze brodom uz turističkog vodiča, da učestvuju u interaktivnim radionicama, kao i da uzmu učešće u aktivnostima koje su posvećene očuvanju životne sredine i promociji ekoloških vrednosti ove reke.
Cilj akcije je podizanje svesti građana o značaju očuvanja životne sredine, zaštite prirodnih resursa i negovanja prirodnih lepota, kao i podsticanje odgovornog odnosa prema prirodi i zajedničkom životnom prostoru.
Prijava se vrši popunjavanjem onlajn prijavnog obrasca koji se nalazi na sajtu Gradske opštine Savski venac.
Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj 011/2061-752, svakog radnog dana od 8 do 15 časova.
