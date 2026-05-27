Dodajte Kurir u vaš Google izbor

svakog radnog dana od 8 do 15 časova

svakog radnog dana od 8 do 15 časova

Slušaj vest

Gradska opština Savski venac poziva sve zainteresovane građane sa svoje opštine da se do 31. maja prijave za besplatno krstarenje rekom Savom i učestvuju u akciji „Sava u srcu”.

Akcija se organizuje povodom obeležavanja Međunarodnog dana reke Save i tim povodom ljubitelje prirode, reke i druženja očekuje prigodni program.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Prisutni će imati priliku da se voze brodom uz turističkog vodiča, da učestvuju u interaktivnim radionicama, kao i da uzmu učešće u aktivnostima koje su posvećene očuvanju životne sredine i promociji ekoloških vrednosti ove reke.

Cilj akcije je podizanje svesti građana o značaju očuvanja životne sredine, zaštite prirodnih resursa i negovanja prirodnih lepota, kao i podsticanje odgovornog odnosa prema prirodi i zajedničkom životnom prostoru.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Prijava se vrši popunjavanjem onlajn prijavnog obrasca koji se nalazi na sajtu Gradske opštine Savski venac.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj 011/2061-752, svakog radnog dana od 8 do 15 časova.