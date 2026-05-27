Slušaj vest

Gradska opština Savski venac poziva sve zainteresovane građane sa svoje opštine da se do 31. maja prijave za besplatno krstarenje rekom Savom i učestvuju u akciji „Sava u srcu”.

Akcija se organizuje povodom obeležavanja Međunarodnog dana reke Save i tim povodom ljubitelje prirode, reke i druženja očekuje prigodni program.

Screenshot 2026-05-26 103606.png
Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Prisutni će imati priliku da se voze brodom uz turističkog vodiča, da učestvuju u interaktivnim radionicama, kao i da uzmu učešće u aktivnostima koje su posvećene očuvanju životne sredine i promociji ekoloških vrednosti ove reke.

Cilj akcije je podizanje svesti građana o značaju očuvanja životne sredine, zaštite prirodnih resursa i negovanja prirodnih lepota, kao i podsticanje odgovornog odnosa prema prirodi i zajedničkom životnom prostoru.

Screenshot 2026-05-26 103616.png
Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Prijava se vrši popunjavanjem onlajn prijavnog obrasca koji se nalazi na sajtu Gradske opštine Savski venac.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj 011/2061-752, svakog radnog dana od 8 do 15 časova.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradDržava poklanja vredan poklon za mališane: Savski venac deli besplatna auto-sedišta, evo kako da se prijavite
shutterstock-244638877.jpg
BeogradVELIKE IZMENE U GSP SAOBRAĆAJU NA BEŽANIJSKOJ KOSI: 12 autobuskih linija menja trase, evo kuda od danas idu 65,612, 70, 613, 72, 82, 607, 74, 75, 76, 708 i 72N
IMG_20260129_154706_1.jpg
BeogradBeograd uvodi nove linije, čuvenu 26-icu više neće voziti "obični" autobusi: Detalji plana elektrifikacije beogradskog prevoza
IMG_20251023_103206.jpg
Beograd"DONEO MI DRUGAR NEKOLIKO I ZAKOPAM U ŽARDINJERU DA VIDIM DA LI ĆE DA NIKNE" Sad kod Zorana u dvorištu raste čista egzotika, niko ne zna koje je to drvo VIDEO
Screenshot 2026-05-24 121448.jpg
BeogradNOVO MESTO U BLOKU 62 ZA VEŽBANJE I DRUŽENJE: Novobeograđani dobili još jednu teretanu na otvorenom (FOTO)
Screenshot 2026-05-24 112504.jpg