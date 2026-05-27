DANAS ISKLJUČENJA STRUJE U 11 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Proverite raspored i koje ulice su na spisku
Zbog planiranih radova na elektromreži Elektrodistribucija Srbije najavila je višečasovne prekide u snabdevanju električnom energijom za brojne ulice u gradskim i prigradskim naseljima.
Stari grad 9 - 18 časova
KNEZA MIHAILA: 19-27, ZMAJ-JOVINA: 8-10,8-10,
Vračar 10.30 - 14 časova
KIČEVSKA: 1-1, KNEGINJE ZORKE: 76-86F/8,81-87, KUMANOVSKA: 18,26-28,11-15,
Palilula 9 - 15 časova
Naselje BG-KRNJAČA: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 2, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 5: 2-12,18-24,9-19, Naselje BORČA: ZRENJANINSKI PUT: 32, Naselje Krnjača: GRGE ANDRIJANOVIĆA: 2,6-16,1-1C,5,17-25, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 6-10, ZRENJANINSKI PUT: 82X,17A,
Palilula 10 - 15 časova
Naselje BORČA: PRELIVAČKA: BB,
Voždovac 9 - 15 časova
Naselje RIPANJ: BRĐANSKA: 282-284,294A-298,316-322,358-378,406,412-416,436-440,444-448A,213,221-225A,229-239A,243-245A,249-253A,259-263,269-283, PUT ZA BATAŠINU: 2, PUT ZA LUKIĆE: 0-22,30,1-5,9-15,219, PUT ZA MANDIĆE: 49A,16-20,24-28,32-50,70,21A-35,39-55, PUT ZA MARIĆA KRAJ: 24,60,64-68,78-82,88-92,96-100,104,27,45-61,65-67, PUT ZA STOLICE: 2,6B,10-20,46-54,1-5,9,21-31, PUT ZA ŽUTI POTOK: 2-14B,22-22A,26,40,104,1-9,21,29-33,37-39A, VISOKA 2 DEO: 5,
Novi Beograd 9 - 15 časova
STARO SAJMIŠTE: bb,BB, UŠĆE: bb,bb,bb,bb,bb,bb,bb,bb,bb,BB,bb,bb,6,3,
Zemun 8.30 - 13.30 časova
DRAGANA RAKIĆA: 12,29-37,41-49,53-53, DRENOVA: 2b, MIĆE RADAKOVIĆA: 2-8,12-14, ŠILEROVA: 20B,
Barajevo 9 - 15 časova
GLUMČEVO BRDO: 108,557-559, Naselje BARAJEVO: AVALSKA: 2,10-12,20,28,32-32A,40A,48A,54,94,125, BRANISLAVA JOVANOVIĆA: 6-14,18,26-28,32-42A,88A,96,106-108,582,1A-5A,9,13,17-21B,89,119,123A, BRĐANSKA: 6,14-16A,20,32-34I,38-38G,44,58-60,66, DRAŽANOVAC: 18,35-37,231,235, GLUMČEVO BRDO: 148-148A,152-154,160,21A,207,211-213,217,221A,233, LIPOVAČKI PUT: 12,24,370,374-380,388A-396E,400B-402,406,410,558A-558C,564,632F,638,642,563,639, Naselje RIPANJ: VISOKA 1 DEO: 10,14-16A,22,26-28,32-34,5,
Obrenovac 9 - 14 časova
Naselje OBRENOVAC: AVALSKA: 2-14,1-55, BOGDANA JAKOVLJEVIĆA: 18-28,19-29A, CARICE MILICE: 2-8,12-30,1-17,21,27, DEČANSKA: 2,12-20,1-29, GRAČANIČKA: 2-20,1-27, MILOSAVA PAVLOVIĆA: 17-27, MILOVANA GLIŠIĆA: 2-14,1-17,33-35, NEMANJINA: 100A-128, RAVNOGORSKA: 10, ŠUMARICE: 4-14,18-20,1-9,13-51, VOJVODE STEPE: 1,5,
8.30 - 15 časova
Naselje Draževac: CIGANI: 10,20,24,34,38,11A-11B,21,41-41A,83-83A, DRAŽEVAC: 24,40,384,388-392,418-420,426-428,442,9,15-17,35,39,161,241,385-387,391,413,431, GUGOŠ KRAJ: 18,24A,43B, JOVANOVAC: 43A-43J, KOD GROBLJA: 8,245A, KOD SPOMENIKA: 0,10,444,7A,425, PAVLOVIĆA KRAJ: 8A-12,48,420A,3,7A-7E,21,43-43J,1111, PETROVIĆA-MIJAILOVIĆA KRAJ: 34,242A,414A,420A-420C,426-426A,1,17C,411B,419,427A, SELO: 389, ŠKOLA: 375, STANKOVIĆA KRAJ: 386A,387A-387E,391A-391D,
Mladenovac 11.30 - 14.30 časova
Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): KARAĐORĐEVA: 29, KRALJA PETRA PRVOG: 256-258,282-284,292-298,302,306,326-330,11,25,277,281-285,289-293,303-305,311,315-319,325, SAVIĆA MLIN: 10,
8 - 11 časova
Naselje GRANICE: KOSMAJSKIH PARTIZANA: ,20,24, NOVA 3: , Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BRAĆE BADŽAK: 15, KOSMAJSKA: 1-1B, KRALJA PETRA PRVOG: 12,246,256-258,262-264,288-290,298,217-219,225,229,237-249A,259,267-269,273-275,281, NIKOLE PAŠIĆA: 2,3A,
Surčin 10 - 17 časova
Naselje BEČMEN: DUŠANA SREMČEVIĆA: 2-4,1-5, GLAVNA: BB,130-130,252-258,262,268,272,278-280,300,348,352,378,384,400-402,406,412,416-418,436,448,159-161A, PETRA DOBRENA: 62,188,452,151-153,181, Naselje DOBANOVCI: BRAĆE VRANJEŠ: 2-6,10-12,20-22,5-29,33-37, DOBANOVAČKI ZABRAN: bb, DUŠANOVA: 6-10,14-20,24-26,32,36-50,56-96,100-102,110-118,122-134,33-59,63-91,95-111,115-123,127-139, JANKA ČMELIKA: BB,30-74,31-63,69-77,81-83,87, LOLE RIBARA: 2-14,18-122,126-134,142-142D,1-7,11-95,99,103-107,111-113,121,127-129, PRVOMAJSKA: 6,10-14,20-28,1-5,9-35A, SOKOLSKA: 7-31,47-47G, STEVE JOVANOVIĆA: 111-119, VLADE VUJIĆA: 2-42,46-48,1-33,37-39, VRANJSKA: 2-8,12-18,1,7,11-15, Naselje PETROVČIĆ: BRAĆE LJUBINKOVIĆ: 2-8,12-48,52-64,68-74,78-82,86-110,146,150-152,162,1-17,21-75,85-105,109-111,115-117A, BRANKA ĆOPIĆA: 2-4,8,14,1-13, BRANKA PEŠIĆA: 2-24,30-38,1-7,13,19-23,27,31-31Đ, BRESTOVAČKA: 18, ĆIRINO SOKAČE: 2-4, DEČANSKA: 2,8-28,1-3,7-23, DUŠANA VUKASOVIĆA: 2-76,80-96,100,104-106,112,1-13,17-81,93, DVADESETČETVRTOG MARTA: 4-6,10A-12,22G,13,25-29, GAVRILOVIĆEVA: 2-4,10-12,18,1-25, JOVANOVIĆEVA: 6,26,5-13,21,25-27,37,41, KRČEDINSKA: 4A-6,10,14-22,28-40,46-46,9-11,19, MIROSLAVA ČOBANOVIĆA UČE: 4,8,12,31Đ, OMLADINSKIH BRIGADA: 2-4,8,12,30,82,86-90,5-7,13,17,23,27A,41,47-47D,55B-57E,67-69, PETRA KOČIĆA: 6,1-3,7,11, POLJSKA: 2-4,12-14,18,26,40-46,54-60, PROGARSKA: 2-4,12-22,9, TOLINAČKA: 14,18-36,1-7,11-25,29-53,57, VLADE NEDELJKOVIĆA: 2-4,20, VUKA ISAKOVIĆA: 4,8-10,16,20,24-26,36,42, ZMAJ OGNJENOG VUKA: 2-6,10,16,20-28,1,7-23,27-29,33,
Lazarevac 8 - 15 časova
Ub:naseljeno mesto Radljevo,Šarbane,Stublenica,Brgule,Liso polje,Kalenić,zaseok Mlaka,Novo naselje,Rainovača,Staro selo.
Kurir.rs