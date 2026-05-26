Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP "Gradska čistoća" Beograd danas će vršiti suzbijanje odraslih jedinki komaraca na javnim površinama na teritoriji Beograda, uređajima sa zemlje i vode, u periodu od 16.30 do 22.00 časa.

Tretmanima termalnog i hladnog zamagljivanja će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: Obala Save, Ušće, potez - Skela-Zabran čamac, naselja Veliko polje, Skela, Mladost, Krtinska, Urovci, Grabovac, Ratari, Brgulice, Zabran, Zabrežje, Poljane, Mala Moštanica, Mislođin, Jasenak, Belo polje, Topolice, Zvečka, Rvati, Rojkovac, Dren, Orašac, i Barič.

Tretmani će biti sprovedeni isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, a to podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature i snagu vetra. Nažalost, kišoviti vremenski uslovi pogoduju razmnožavanju komaraca, a ne pogoduju

sprovođenju akcija suzbijanja zbog termolabilnosti preparata.

Zbog toga apelujemo na sugrađane da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine koje su u punoj pripravnosti, te da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.