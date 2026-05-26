Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici vojvode Micka Krstića na Paliluli doći će do promena u radu linija javnog prevoza od 26. maja do 5. jula 2026. godine.

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje Ulice vojvode Micka Krstića, na delu od zone raskrsnice sa Višnjičkom ulicom do zone raskrsnice sa Ulicom Patrisa Lumumbe, saopštili su danas iz Sekretarijata za javni prevoz.

Vozila sa linija 16, 23, 25 i 32N će saobraćati u smeru ka okretnici „Karaburma 2” na trasi: Višnjička – Mirijevski bulevar – Salvadora Aljendea i dalje na redovnim trasama, a u smeru ka gradu na trasi: Marijane Gregoran – Dragoslava Srejovića (Mije Kovačevića za liniju 25 i 32N) – Mije Kovačevića – Bulevar despota Stefana za linije 16 i 23 i dalje na redovnim trasama.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća i privremena stajališta, navodi se u saopštenju.