Sinoć je pred više od 300 posetilaca održano sedmo izvođenje predstave „Ožiljci od meda“, snažne i emotivne priče o borbi, strahu, prihvatanju i ponovnom pronalaženju sebe, realizovane uz podršku Gradske opštine Stari grad.

Predstava „Ožiljci od meda“ kroz duhovno, emotivno i fizičko putovanje glavne junakinje govori o unutrašnjim borbama koje često ostaju nevidljive, ali ostavljaju najdublje tragove. Poseban akcenat stavljen je na važnost podrške ženama koje prolaze kroz borbu sa karcinomom, kao i na značaj razumevanja, bliskosti i empatije u najtežim životnim trenucima.

Jedna od ključnih poruka predstave jeste podizanje svesti o značaju prevencije, redovnih pregleda i brige o sopstvenom zdravlju.

„Najveće bitke često su one koje niko ne vidi. Upravo zato je važno da budemo nežniji jedni prema drugima i da nikada ne zaboravimo koliko su podrška, razumevanje i ljubav važni“, poručila je Ana Dornik.

U predstavi su nastupili Žarko Stepanov, Ivana Klopović, Stefan Čirić za klavirom i Ana Dornik.