Danas je u beogradskom naselju Dedinje snimljen nesvakidašnji prizor koji je iznenadio i one što nisu gadljivi, te podsetio da je počelo leto i da je maj pri kraju.

Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "192_rs" koja je ubrzo pridobila na desetine komentara, "oluja" koja se spustila na elitno naselje i okupirala prostor oko kuća i stambenih zgrada jeste roj pčela — insekti koji neumoljivo lete vazduhom.

Iako prizor ostavlja bez daha i deluje zastrašujuće, nema mesta preteranom strahu. U pitanju je rojenje pčela, prirodan proces kada stara matica sa delom društva napušta košnicu u potrazi za novim domom.

Naime, dok pčele ne pronađu novi dom, grupišu se privremeno — najčešće na granama, u grmlju ili na fasadama.