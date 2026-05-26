Veliki roj pčela snimljen je danas na beogradskom Dedinju, a prizor je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama. Stručnjaci objašnjavaju da je reč o prirodnom procesu rojenja
MISTERIOZNI OBLAK PREKRIO DEDINJE! Građani gledali u šoku kako se ZGUŠNJAVA, vilice popadale kad su shvatili šta je: Na gomili HILJADE NJIH! (VIDEO)
Danas je u beogradskom naselju Dedinje snimljen nesvakidašnji prizor koji je iznenadio i one što nisu gadljivi, te podsetio da je počelo leto i da je maj pri kraju.
Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "192_rs" koja je ubrzo pridobila na desetine komentara, "oluja" koja se spustila na elitno naselje i okupirala prostor oko kuća i stambenih zgrada jeste roj pčela — insekti koji neumoljivo lete vazduhom.
Iako prizor ostavlja bez daha i deluje zastrašujuće, nema mesta preteranom strahu. U pitanju je rojenje pčela, prirodan proces kada stara matica sa delom društva napušta košnicu u potrazi za novim domom.
Naime, dok pčele ne pronađu novi dom, grupišu se privremeno — najčešće na granama, u grmlju ili na fasadama.
