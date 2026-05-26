Četiri trake Obrenovačkog puta biće zatvorene sutra zbog nastavka radova na izgradnji kolektora za sakupljanje atmosferske vode u Makiškom polju.

Vozači iz oba smera koristiće obilaznicu oko mesta radova, prenela je Radio-Televizija Srbije.

Zbog preusmerenja saobraćaja na obilaznicu očekuje se gužva i usporen saobraćaj.

Radovi na izgradnji kolektora za sakupljanje atmosferske vode za zaštitu prirodnog izvorišta vode u Makiškom polju bi trebalo da traju mesec dana.

Planirana je izgradnja još jednog, osmog kolektora.

Kurir.rs/Beta

