Zbog nastavka radova na izgradnji kolektora za atmosferske vode u Makiškom polju sutra će biti zatvorene četiri trake Obrenovačkog puta.
Beograd
OD SUTRA IZMENA SAOBRAĆAJA NA OBRENOVAČKOM PUTU: Četiri trake zatvorene zbog radova, vozači iz oba smera koristiće obilaznicu
Slušaj vest
Četiri trake Obrenovačkog puta biće zatvorene sutra zbog nastavka radova na izgradnji kolektora za sakupljanje atmosferske vode u Makiškom polju.
Vozači iz oba smera koristiće obilaznicu oko mesta radova, prenela je Radio-Televizija Srbije.
Zbog preusmerenja saobraćaja na obilaznicu očekuje se gužva i usporen saobraćaj.
Radovi na izgradnji kolektora za sakupljanje atmosferske vode za zaštitu prirodnog izvorišta vode u Makiškom polju bi trebalo da traju mesec dana.
Planirana je izgradnja još jednog, osmog kolektora.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši