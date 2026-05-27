Tokom noći u Beograd dogodile su se dve saobraćajne nezgode, a u jednoj od njih majka i ćerka zadobile su teške povrede, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Nesreća se dogodila na okretnici linije 25 u Bulevaru Peka Dapčevića, gde su povređene dve pešakinje. Majka je sa težim povredama prevezena u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, dok je ćerka zbrinuta u Univerzitetska dečja klinika Tiršova.

U drugoj saobraćajnoj nezgodi nije bilo povređenih.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći intervenisale su ukupno 115 puta, od čega je 29 intervencija bilo na javnim mestima. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici, među kojima najviše osobe sa povišenim krvnim pritiskom, astmatičari, onkološki pacijenti, kao i osobe u alkoholisanom stanju.