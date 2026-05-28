STARI GRAD, VRAČAR, PALILULA, ZEMUN... Devet beogradskih opština danas bez struje, isključenja će trajati i do DEVET SATI
Spisak isključenja struje:
Stari grad
09:00 - 18:00 KALEMEGDAN GORNjI GRAD: 16-16, KALEMEGDAN MALI: BB,BB,BB,BB,BB,2-2,1-1,5-5,13, KALEMEGDAN VELIKI: BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,14-14, PJARONA DE MONDEZIRA: 2,
Vračar
09:00 - 17:00 MILEŠEVSKA: 18-18,24-28,23-27, PETROGRADSKA: 14-20A,11-15, RADOSLAVA GRUJIĆA: 19-21, TOMAŠA JEŽA: 2A,10-12, TOPOLSKA: 21, VOJVODE DRAGOMIRA: 2-12,1,7-9,
Palilula
09:00 - 13:00 Naselje BG-KRNjAČA: MILANA GALIĆA: 29, Naselje Krnjača: GRGE ANDRIJANOVIĆA: 56-58C,27,35A-35V, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 44D-62, SAVE KOVAČEVIĆA: 2,36N,63-83,
Čukarica
09:00 - 16:00 POŽEŠKA: 42,43-43,
Novi Beograd
08:30 - 13:00 DOBOJSKA: 2B,1-1, GOLUBINAČKA: 2-10V/1,1A-5, SEMBERIJSKA: 1, SRBOBRANSKA: 14-20,13A-25a,
11:00 - 14:00 TOŠIN BUNAR: 268,
Zemun
08:30 - 12:30 BEŽANIJSKA: 6-12,5-11, DR MILOŠA RADOJČIĆA : 2-14,1, DUBROVAČKA: 12-32,7,11-21, GLAVNA : 7, GRADSKI PARK: 2-4,1-5,9, GUNDULIĆEVA: 2-6,1-7C, NEMANjINA: 2-2,1-9, RABINA ALKALAJA : 2-2A,1-5, ŠTROSMAJEROVA: 2-6,1-9, SVETOSAVSKA : 2-18,22,5-21, VUKOVA: 6, Naselje ZEMUN: AKADEMSKA : 2-14,
10:00 - 13:00 Naselje BATAJNICA: BRANISLAVA BARIŠIĆA: 82d-90c,55D-57, VOJVODE NOVAKA : 27-29F,33,
Grocka
10:00 - 11:00 Naselje BEGALjICA: BORISA KIDRIČA: 10,16G,38-46,50-58G,62-70,98-108,112-130,134-144,150,39-41,45-57,61-85B,89-89D,93-103C,107A,119-149,235, KNEZA PALALIJE: 2-16,1-7,11-15, POSAVSKA: 4-8, PUT ZA GAJ: 2-4,1-3,7,11-19,
Mladenovac
11:30 - 14:30 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): AVALSKA: 4, NEMANjINA: 10-12,20-26,60,11-17,21-23,61, Naselje RAJKOVAC: NEMANjINA: ,18-20,24-26B,32-36,40-40A,44-58,62-66A,27-57A,63G-63V, NOVA 162: 4B-12,1-3, NOVA 163: 2,8,5-7, NOVA 164: 6,10,5, NOVA 182: 182,3-5, NOVA 31: 2-4,1-11, RAJKOVAC: 5A, SVETOZARA RANKOVIĆA: 2, ZLATIBORSKA: 4-10,34C,5,9,
08:00 - 11:00 Naselje RAJKOVAC: KOVAČEVČIĆ: 2-10,3-5, PETRA ILIĆA: 2-8,1-7A,11, ŽIVADINA ŽUJOVIĆA: 2-8,3-7,29,
Lazarevac
08:00 - 15:00 Opština Ub naselja:Radljevo(zaseok Pljoštanica),Kalenić,Brgule,Liso polje.
Kurir.rs