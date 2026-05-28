Slušaj vest

Zbog obimnih planiranih radova na vodovodnoj mreži, veliki deo centra Beograda provešće današnji dan bez kapi vode. JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će danas od 8 sati ujutru pa sve do ponoći, suve česme ostati u bloku oivičenom ulicama: Tadeuša Košćuška, Cara Dušana, Džordža Vašingtona, Bulevarom despota Stefana do Cvijićeve i Dunavske ulice.

Bez vode će tokom čitavog dana biti i celokupno naselje Viline vode. Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne koje će kružiti ovim delovima grada, dok se stabilizacija sistema očekuje tek u kasnim noćnim satima.

Uporedo sa radovima u centru, večeras se nastavlja i velika akcija ispiranja vodovodne mreže na opštini Voždovac. Fokus ekipa u noći između četvrtka i petka biće na naseljima Zuce i Beli Potok. Potrošači u ovim podavalskim mestima osetiće povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u periodu od 22.00 sata uveče do 6.00 sati ujutru, a nadležni upozoravaju da može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode tokom procesa čišćenja cevi.

Ovi radovi deo su višednevne akcije održavanja kvaliteta vode na Voždovcu koja se završava u petak. Iz Vodovoda podsećaju da su ovakvi tretmani mreže neophodni kako bi voda na česmama ostala provereno dobrog kvaliteta, ali i mole građane za strpljenje. Dok se centar grada bori sa potpunim isključenjem tokom dana, stanovnici podavalskih naselja treba da budu spremni na servisne restrikcije tokom predstojeće noći.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoRekao mu da "izgleda kao ajvar", pa dobio kaznu od 244.000 dinara: Srbin zbog dve rečenice završio na sudu, cifra koju mora da plati je nestvarna
shutterstock-1209560713.jpg
DruštvoPred nama je najtopliji dan od početka godine: Srbija se prži na 34 stepena, a onda ŠOK! Evo kada tačno stižu pljuskovi i grmljavina
whatsapp-image-20230720-at-12.28.22-pm.jpg
DruštvoMala Anđelija postala heroina dana: Devojčica na farmi kod Sombora sama porodila magaricu, a njena reakcija je oduševila Srbiju! (VIDEO)
magarci.png
Društvo"Moliš se Majci Božijoj koja je gledala kako joj ubijaju Sina, a ti joj kmečiš zbog gluposti!" Otac Bojan očitao nikad brutalniju lekciju vernicima
post.jpg