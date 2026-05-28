Zbog obimnih planiranih radova na vodovodnoj mreži, veliki deo centra Beograda provešće današnji dan bez kapi vode. JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će danas od 8 sati ujutru pa sve do ponoći, suve česme ostati u bloku oivičenom ulicama: Tadeuša Košćuška, Cara Dušana, Džordža Vašingtona, Bulevarom despota Stefana do Cvijićeve i Dunavske ulice.

Bez vode će tokom čitavog dana biti i celokupno naselje Viline vode. Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne koje će kružiti ovim delovima grada, dok se stabilizacija sistema očekuje tek u kasnim noćnim satima.

Uporedo sa radovima u centru, večeras se nastavlja i velika akcija ispiranja vodovodne mreže na opštini Voždovac. Fokus ekipa u noći između četvrtka i petka biće na naseljima Zuce i Beli Potok. Potrošači u ovim podavalskim mestima osetiće povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u periodu od 22.00 sata uveče do 6.00 sati ujutru, a nadležni upozoravaju da može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode tokom procesa čišćenja cevi.

Ovi radovi deo su višednevne akcije održavanja kvaliteta vode na Voždovcu koja se završava u petak. Iz Vodovoda podsećaju da su ovakvi tretmani mreže neophodni kako bi voda na česmama ostala provereno dobrog kvaliteta, ali i mole građane za strpljenje. Dok se centar grada bori sa potpunim isključenjem tokom dana, stanovnici podavalskih naselja treba da budu spremni na servisne restrikcije tokom predstojeće noći.